SPD will K-Frage erst Ende Januar entscheiden

Berlin - Die SPD will sich nicht treiben lassen: Wer 2017 als Kanzlerkandidat gegen Angela Merkel (CDU) antritt, soll wie geplant erst Ende Januar feststehen. Darauf verständigte sich am Montag die SPD-Spitze einstimmig in Berlin. Vizekanzler Sigmar Gabriel hat als SPD-Chef den ersten Zugriff in der Kanzlerkandidatenfrage. Noch hat er sich nicht entschieden. Gabriel kennt seine mäßigen Beliebtheitswerte in der Bevölkerung. Der Steinmeier-Coup im Bundespräsidentenpoker brachte Gabriel zuletzt in der SPD aber neuen Rückenwind. Würde Gabriel wie 2013 zurückziehen, stünde EU-Parlamentspräsident Martin Schulz bereit.dpa