Teltow sucht Investor für den Hafen

Teltow - Für die Marina in Teltow will die Stadtverwaltung jetzt nach einem Investor suchen. Er soll das dreigeschossige Hafengebäude errichten und einen geeigneten Betreiber für die auf zwei Stockwerken geplante Gastronomie suchen. Die Pläne dafür sind im jüngsten Hafenausschuss vorgestellt worden. Hintergrund für die Suche nach einem Partner ist ein Beschluss der Stadtverordneten, nach Einsparpotentialen zu suchen – nachdem sich die Kosten für den Hafen auf 15 Millionen Euro verdreifacht hatten. Auch bei der bisher auf zwei Etagen geplanten Sitzterrasse mit Blick über den Teltower Hafen will man einsparen. Es soll nur eine Etage gebaut werden, so der Vorschlag aus dem Rathaus.es