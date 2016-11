Ein Jahrzehnt der Investitionen Neue Berliner Koalition plant Entwicklungsschub

Berlin - Im Koalitionsvertrag, der seit Donnerstag vorliegt, versprechen SPD, Linke und Grünen den Bürgern „einen Wandel zum Besseren“. Rot-Rot-Grün wolle „Brücken bauen, wo Zerrissenheit unser Gemeinwesen gefährdet“, und werde in die Zukunft investieren. In der Präambel der Koalitionsvereinbarung wird die historische Verantwortung Berlins angesichts des weltweiten Erstarkens autoritärer und antidemokratischer Kräfte hervorgehoben.

Außerdem will das neue Regierungsbündnis die Rolle Berlins als Hauptstadt stärken. Die Metropole solle Deutschland auf nationaler und internationaler Ebene kulturell und geistig prägen. Die Potenziale der Stadt als „Schmelztiegel für zukunftsfähige, progressive Ideen“ sollten entwickelt werden. Die Koalition werde in Berlin ein Jahrzehnt der Investitionen einleiten. Die Bürger hätten zu Recht große Erwartungen an ihre neue Regierung. Rot-Rot-Grün stehe auch deshalb für eine neue Beteiligungskultur.

Weitere Schwerpunkte des Koalitionsvertrags sind der weitere Abbau von Arbeitslosigkeit und bessere Bezahlung, die Förderung der Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft, die Stärkung der staatlichen Daseinsvorsorge, eine vielfältige Schullandschaft einschließlich des Ausbaus der Gemeinschaftsschule. Außerdem die „Sicherung und Schaffung von bezahlbaren Wohnungen“.

Berlin stehe zu seiner „ökologischen Verantwortung für künftige Generationen“ und wolle Schrittmacher für den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und eine bessere Fahrradinfrastruktur sein. Ein landeseigenes Stadtwerk werde den Umstieg von klimaschädlicher Kohleverstromung auf saubere Energien für alle Berliner attraktiv machen.

Rot-Rot-Grün bekennt sich auch zur besseren Ausstattung von Polizei und Justiz, und im Rahmen eines zehnjährigen Investitionsprogramms für Schulen und Kitas, Wohnungsbau, Nahverkehr und Umweltschutz wird auch mehr Geld für marode Kliniken der Stadt in Aussicht gestellt. Gegen Leistungsmissbrauch in der Pflege werde konsequent vorgegangen.

Die Berliner Wirtschaft bewertet den Koalitionsvertrag unterschiedlich. Der Verein der Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) warf der künftigen Regierung in einer ersten Bewertung „viel Kleinklein, wenig kraftvolle Impulse“ vor. „Die Koalitionsvereinbarungen verlieren vor lauter Kleinteiligkeit und Klientelismus die großen Themen aus den Augen: Wo ist das kraftvolle Signal an die Welt, dass sich Berlin als Zukunftsmetropole begreift? Wo ist die so dringend nötige smarte Wachstumsstrategie für die Stadt?“, kritisierte VBKI-Geschäftsführer Udo Marin.

Bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) bescheinigte man den Koalitionären hingegen, die richtigen Themen gesetzt zu haben. Die Kammer begrüßte vor allem, dass die Entwicklung von Digitalisierung und Industrie in den Vordergrund der Wirtschaftspolitik gestellt worden seien. Die Verbände teilen die Einschätzung, dass die öffentliche Verwaltung leistungsfähiger werden muss. Mehr oder minder kritisch sehen sie die Konzentration auf das Fahrrad in der Verkehrspolitik. „Ein undifferenziertes Zurückdrängen des Autoverkehrs sieht die IHK Berlin kritisch“, erklärte die Kammer. PNN