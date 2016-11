Neue Gespräche über Nachtflugverbot am BER Rot-Rot-Grün in Berlin stellt Koalitionsvertrag und Regierung vor – und will den Braunkohleausstieg

Berlin/Potsdam - Die neue rot-rot-grüne Berliner Landesregierung will mit Brandenburg und dem Bund über das Nachtflugverbot am künftigen Hauptstadtflughafen BER sprechen. Eine eindeutige Aussage zur Verschärfung des Nachtflugverbots findet sich in dem am gestrigen Mittwoch vorgestellten Koalitionsvertrag allerdings nicht. Ziel sei es „auszuloten, wie wir die Lärmsituation weiter reduzieren können“, sagte Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) lediglich. Das Thema war bis zur Schlussrunde der Koalitionsverhandlungen für die bundesweit erste rot-rot-grüne Landesregierung unter SPD-Führung, die am Mittwoch abgeschlossen wurden, höchst umstritten. Linke und Grüne würden das Nachtflugverbot gern von derzeit fünf auf acht Stunden ausweiten und Flüge in der Zeit von 22 bis 6 Uhr untersagen. Die SPD war zuletzt immer dagegen. Bisher darf zwischen Mitternacht und 5 Uhr nicht geflogen werden.

Brandenburgs Grüne begrüßten unterdessen den Abschluss der Koalitionsverhandlungen in der Bundeshauptstadt. „Damit ist der rot-schwarze Stillstand in der Hauptstadt endlich beendet“, sagte die Landesvorsitzende Petra Budke am Mittwoch. Der Vertrag trage eine klare grüne Handschrift. „Grüne Politik wird dazu beitragen, dass die Stadt ökologischer, sozialer und weltoffener wird“, so Budke. Ihre Partei erwarte nun, dass sich die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern deutlich verbessere – insbesondere bei den Themen Klima- und Umweltschutz, öffentlicher Nahverkehr und Bildung.

Auch sei es positiv, dass die rot-rot-grüne Koalition ein „klares Bekenntnis“ zum Braunkohleausstieg abgegeben habe, so Budke. Zum Nachtflugverbot sagte die Brandenburger Grünen-Chefin, dass ihre Partei nun darauf dränge, „dass alle vereinbarten Möglichkeiten zum Lärmschutz der Anwohner durchgesetzt werden“.

Der alte und voraussichtlich auch neue Regierende Bürgermeister Müller hatte zuvor im Roten Rathaus betont, dass die rot-rot-grüne Landesregierung „wieder in diese Stadt hineininvestieren“, mehr gegen soziale Spaltung tun und so die Lebenssituation vieler Menschen verbessern wolle. Soziale Themen würden im Mittelpunkt der Politik stehen. Das unterstrichen auch Linke und Grüne. Die Opposition kritisierte das Programm und warf Rot-Rot-Grün falsche Schwerpunktsetzung vor. dpa/sen