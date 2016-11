Schlag gegen Salafisten

Berlin - Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat die stärkste Organisation der Salafistenszene ausgeschaltet. Er verkündete am Dienstag das Verbot des Vereins „Die wahre Religion“, der über die bundesweite Verteilung von Gratisexemplaren des Koran junge Muslime radikalisiert und viele auch zur Ausreise in den syrischen Bürgerkrieg animiert hatte. Der Verein und die „LIES!“-Stiftung seien „ein bundesweit einzigartiges Rekrutierungs- und Sammelbecken für dschihadistische Islamisten“, heißt es in der Verbotsverfügung. In zehn Bundesländern durchsuchte die Polizei Räumlichkeiten, die dem Verein zugerechnet werden. Allein in Berlin nahmen sich Beamte insgesamt 18 Wohnungen vor. fan