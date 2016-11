„Für immer Cumhuriyet“

Die Redaktion der türkischen Zeitung beugt sich dem Druck der Regierung nicht – das schreibt sie hier

Dieser Artikel der Redaktion von „Cumhuriyet“ erscheint heute auf Initiative der „Frankfurter Rundschau“ in Dutzenden deutschen Medien als Zeichen der Solidarität zum Welttag des inhaftierten Schriftstellers, ausgerufen vom PEN-Club.

„Ich bin ein alter Mitarbeiter der Cumhuriyet, für eure Moral habe ich Blumen mitgebracht“, sagt er. Er verteilt still die Nelken und verschwindet.

Derweil geht es in der Zentrale der Tageszeitung Cumhuriyet im Istanbuler Stadtteil Sisli wie in einem Bienennest zu. Es ist der 2. November 2016, der dritte Tag, nachdem 13 Journalisten und Manager von uns festgenommen worden sind. Wir Mitarbeiter versuchen, ruhig und gelassen zu bleiben. Es gilt eine Zeitung herauszubringen. Wir haben keine Alternative als unserem Beruf nachzugehen. Denn die Cumhuriyet ist eine Zeitung, und hier arbeiten Journalisten.

Alles begann am Morgen des 31. Oktober 2016, mit dem Anruf unseres Chefredakteurs Murat Sabuncu. Morgens um sieben Uhr meldete er sich und sagte: „Sie nehmen mich mit.“ Sie nahmen Sabuncu fest. Zur gleichen Zeit wurden unsere Journalisten und Manager Aydin Engin, Hikmet Çetinkaya Hakan Kara, Güray Öz, Bülent Utku Mustafa Kemal Güngör, Bülent Yener sowie Günseli Özaltay aus ihren Häusern abgeführt. Kadri Gürsel, Musa Kart und Önder Çelik sind ohne zu zögern und von sich aus zur Polizeiwache gegangen, selbstverständlich wurden sie verhaftet. Zudem wurde die Wohnung von Orhan Erinç, dem Vorsitzenden der Cumhuriyet-Stiftung, durchsucht. Zuletzt wurde am vergangenen Freitag unser Herausgeber Akin Atalay, der aus beruflichen Gründen in Deutschland war, bei seiner Landung festgenommen.

Wir Mitarbeiter versammelten uns sofort in unserem „Haus“. Schon in unseren ersten Gesprächen stellten wir fest, dass die Operation gegen die Cumhuriyet niemanden wirklich überrascht hatte. Wie alle Oppositionellen wollte man die Cumhuriyet zum Schweigen bringen. Dabei machte die Cumhuriyet keine Opposition, sondern nur Nachrichten. Aber das politische Klima ist im Regime des Ausnahmezustands rauer geworden.

Der Grund, unsere Freunde festzunehmen, lautete: Mitglieder der Gülen-Organisation und der PKK zu sein und in deren Namen Straftaten begangen zu haben. In Wirklichkeit ist die Cumhuriyet eine der wenigen Zeitungen, die stets auf die Gefahr hingewiesen haben, dass die Gülen-Organisation Polizei und Justiz mit dem Ziel unterwandert, die Kontrolle über die Republik an sich zu reißen und die Türkei in einen islamischen Staat zu verwandeln. Zudem ist die Cumhuriyet eine der wenigen Zeitungen, die die Rechte der Kurden verteidigt, zugleich die PKK ständig kritisiert und jede Art von Terror ablehnt.

Doch die Wahrheit hat eine Angewohnheit: Sie kommt ans Licht. Wir machen unsere Arbeit mit dem Ziel, guten Journalismus zu machen und dank der Kraft, die uns die täglichen Unterstützer geben, die zu unserer Zeitung kommen. Wir wollen nur eines: die Pressefreiheit. Um in Ruhe unserer Arbeit nachgehen zu können, müssen wir einfach nur Journalisten bleiben. Wir müssen für jene eine Stimme sein, die keine haben, wir müssen die Tatsachen berichten und aufschreiben. Unsere Arbeit ist schwer, der Druck ist groß, die Bedrohungen ernst. Aber nichts davon wird uns abhalten. Die Nachricht unseres Chefredakteurs Murat Sabuncu, die er aus der Haft geschickt und damit unsere Augen mit Tränen gefüllt hat, ist eigentlich der Grundsatz von jedem, der bei der Cumhuriyet arbeitet: „Wir werden uns nur unserem Volk und unseren Lesern beugen.“

Die Redaktion der Cumhuriyet

(Übersetzt von Timur Tinç und Deniz Yücel. Eine Langfassung lesen Sie auf tagesspiegel.de)