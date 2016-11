15.11.2016

Auf dem Gipfel

Bild vergößern Frank-Walter Steinmeier bei einem Außenminister-Treffen. Das war vor wenigen Tagen. Jetzt hat der SPD-Politiker beste Aussichten auf den Einzug ins Schloss Bellevue, den Sitz des Bundespräsidenten. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Frank-Walter Steinmeier (SPD) soll Bundespräsident werden. Eine Entscheidung aus Vernunft, sagt CDU-Chefin Angela Merkel. In den Unionsparteien sind nicht alle glücklich damit

Berlin - Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich Union und SPD auf einen gemeinsamen Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten geeinigt. Nachfolger von Amtsinhaber Joachim Gauck soll nach dem Willen der Koalition Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) werden, wie die Parteivorsitzenden am Montag bestätigten. Der Bundespräsident wird am 12. Februar in der Bundesversammlung gewählt. Union und SPD zusammen haben dort eine sichere Mehrheit.

In einer ersten Reaktion äußerte sich Steinmeier dankbar für die „große Unterstützung und Ermutigung“ quer über die Parteien hinweg. Als Bundespräsident werde er aber „auch Dinge sagen, für die es keinen Applaus gibt“, sagte er der „Bild“. Steinmeier war bereits vor drei Wochen von SPD-Chef Sigmar Gabriel für das höchste Amt im Staat vorgeschlagen worden. Die Union hatte mit ihrer Zustimmung aber lange gezögert. Insbesondere die CSU beharrte auf einen eigenen Kandidaten der Union. Allerdings gelang es den Schwesterparteien nicht, sich auf eine geeignete Person zu verständigen.

Kanzlerin Angela Merkel nannte die Entscheidung ein „Signal der Stabilität“, das gerade in Zeiten weltweiter Unruhe und Instabilität wichtig sei. Sie habe Steinmeier persönlich informiert, der CDU-Vorstand sei ihrem Vorschlag gefolgt, sagte Merkel. Sie kenne den Kandidaten als „verlässlichen und immer auf Ausgleich und Lösungen ausgerichteten Politiker“. Steinmeier sei ein „Mann der politischen Mitte“ und in Deutschland wie im Ausland hoch geachtet.

Auch die CSU bekannte sich zu der Entscheidung. Steinmeier sei ein guter und geeigneter Kandidat, sagte Parteichef Horst Seehofer in München. Er habe sich hohes Ansehen bei den Bürgern erworben. Gleichzeitig bedauerte Seehofer, dass man es nicht geschafft habe, einen Kandidaten mit „CDU-Aushängeschild“ aufzustellen. Am Ende sei es der CSU darum gegangen, einen Kandidaten der Grünen zu verhindern. Der Parteivorstand billigte die Entscheidung mit einer Enthaltung.

SPD-Chef Gabriel zeigte sich zufrieden über die Verständigung. Steinmeier habe sich hohes Ansehen bei den Bürgern erworben, sagte er. „Wir brauchen einen Repräsentanten unseres Staates, der das Vertrauen genießt, die Sprachlosigkeit überwinden kann und mit dem sich möglichst große Teile unserer Gesellschaft identifizieren können.“

Im CDU-Präsidium löste die Einigung aber auch Kritik aus. Finanzminister Wolfgang Schäuble sprach bei einer Telefonschalte mit Merkel nach Teilnehmerangaben von einer „Niederlage“ für die Union. Verärgert soll sich auch Präsidiumsmitglied Jens Spahn geäußert haben. Mit der Entscheidung für Steinmeier sende die Partei das Signal aus, erneut eine große Koalition anzustreben, sagte er. Die Menschen erwarteten jedoch eine stärkere Differenzierung der Parteien.

Wer Steinmeier auf dem Posten des Außenministers nachfolgen soll, ist laut Gabriel offen. Die Frage stelle sich derzeit noch nicht, sagte er. In der Union gibt es jedoch bereits den Wunsch, dieses Amt zu übernehmen. Er sehe in den Reihen der SPD niemanden, der es mit dem gleichen Gewicht ausfüllen könne wie Steinmeier, sagte der außenpolitische Sprecher der Fraktion, Jürgen Hardt. „Deswegen sollte der nächste Außenminister aus den Reihen der Union kommen.“

Die Linke kündigte an, einen eigenen Kandidaten zu präsentieren. Die Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter, dagegen bezeichneten Steinmeier als „respektablen Kandidaten“. In Brandenburg, wo Steinmeier seinen Wahlkreis hat, reagierte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) erfreut auf die Entscheidung. „Ein Mann im höchsten Staatsamt, wie ihn Deutschland gerade in diesen Zeiten braucht“, sagte Woidke. Die SPD im Land braucht nun allerdings einen neuen Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl. Dies wird wohl die ehemalige Ministerin Dagmar Ziegler.