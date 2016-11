14.11.2016

Trump will Millionen schnell abschieben

Nach Amtsantritt sollen „Kriminelle, Bandenmitglieder, Drogendealer“ aus den USA ausgewiesen werden

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat eine zügige Abschiebung von bis zu drei Millionen illegalen Einwanderern nach seinem Amtsantritt angekündigt. Ausgewiesen werden sollten „Kriminelle, Bandenmitglieder, Drogendealer“, sagte Trump laut vorab veröffentlichten Auszügen eines Interviews mit dem Sender CBS, das am Sonntag ausgestrahlt werden sollte. „Wir schaffen sie außer Landes, oder wir sperren sie ein.“ Schätzungen zufolge leben in den USA elf Millionen Menschen ohne Papiere. Nachdem die Grenze wieder sicher sei und sich alles normalisiert habe, werde eine Entscheidung getroffen, was mit anderen Menschen ohne gültige Dokumente geschehe, sagte Trump, ohne Mexiko direkt zu erwähnen. Er sprach in diesem Zusammenhang von „wunderbaren Menschen“. Trump hält mit Abstrichen auch an seinem umstrittenen Mauerbau an der Grenze zu Mexiko fest. Auf die Frage, ob er wirklich eine Mauer bauen wolle, antwortete Trump: „Ja“.

Der republikanische US-Spitzenpolitiker Paul Ryan versicherte am Sonntag, dass nach Trumps Wahlsieg niemand Angst haben müsse. Amerika sei immer ein Land der Integration gewesen, „und wird es immer sein“. Ryan bekräftigte, dass die Gesundheitsreform von Präsident Barack Obama rückgängig gemacht werde. Eine geplante Neuregelung werde aber auch Maßnahmen einschließen, die in „Obamacare“ enthalten seien.

Knapp eine Woche nach seinem Wahlsieg spürt Trump den Druck von Gegnern und Anhängern gleichermaßen. Während er beim Thema illegale Einwanderung harte Maßnahmen ankündigte, bemühte er sich an anderer Stelle um Abschwächung einiger radikaler Wahlkampfforderungen. Die seit der Wahl am Dienstag anhaltenden Protestkundgebungen gegen Trump setzten sich auch am Wochenende in mehreren Städten des Landes fort. Am Samstag gingen mehrere Tausend Menschen in New York, Chicago und Los Angeles auf die Straße. Laut Medienberichten mehren sich seit dem Wahltag zum Teil gewalttätige Attacken von Trump-Anhängern auf Afro-Amerikaner, Hispanier und Frauen. Auch Übergriffe gegen Trump-Wähler werden gemeldet. Viele Trump-Kritiker fordern, die formelle Wahl Trumps durch das Wahlmännerkollegium am 19. Dezember zu verhindern. Bei einigen Trump-Wählern werden Zeichen von Ungeduld sichtbar. Die „New York Times“ berichtete, Arbeiter in einer von der Schließung bedrohten Fabrik in Indianapolis verlangten von Trump die rasche Umsetzung von Wahlversprechen. Ihnen geht es um die Zusicherung Trumps, Strafzahlungen für Unternehmen einführen, die Arbeitsplätze ins Ausland verlagern. mit AFP/dpa