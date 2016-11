Diäten sollen moderater erhöht werden

Potsdam - Die Diätenerhöhung für die Brandenburger Landtagsabgeordneten könnte wegen heftiger öffentlicher Kritik weitaus niedriger ausfallen als die umstrittenen 4,4 Prozent. Sprecher der Oppositionsfraktionen von CDU und Grünen erklärten am Montag, die Erhöhung werde voraussichtlich nicht wie ursprünglich vorgesehen am Donnerstag im Landtag beschlossen. Stattdessen solle es dazu eine erneute Anhörung und Debatte im Hauptausschuss geben.

Bereits bei einer Sondersitzung des Ausschusses am Donnerstagmorgen solle dies auf die Tagesordnung, sagte Grünen-Fraktionschef Axel Vogel. „Dabei geht es aber zunächst um Verfahrensfragen.“ Die Beratungen sollen dann später im Hauptausschuss erfolgen. Fraglich sei, ob die Erhöhung dann noch rechtzeitig in der Dezembersitzung des Landtags beschlossen werden könne, so Vogel.

Die SPD kündigte wie die übrigen Fraktionen an, über die Diäten-Erhöhung am Dienstag erneut zu beraten. „Wir haben die in der vergangenen Woche geäußerten Bedenken zur Kenntnis genommen“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Björn Lüttmann.

Nach dem von Landtagspräsidentin Britta Stark (Linke) vorgelegten Entwurf sollten die Abgeordneten ab 2017 monatlich 350,56 Euro mehr bekommen. Berechnungsgrundlage für diese Erhöhung ist die Einkommensentwicklung in Brandenburg. Der Bund der Steuerzahler hatte die Aufstockung als deutlich zu hoch kritisiert und eine Erhöhung um lediglich die Hälfte der Summe angemahnt. dpa