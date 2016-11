Härtere Strafe in Prozess um Nazi-Tattoo

Neuruppin/Oranienburg - Wegen eines öffentlich gezeigten Nazi-Tattoos muss der Brandenburger NPD-Kommunalpolitiker Marcel Zech acht Monate ins Gefängnis. Das Landgericht Neuruppin befand ihn am Montag in einem Berufungsverfahren der Volksverhetzung für schuldig. Der 28-Jährige wurde damit härter bestraft als in erster Instanz. Das Amtsgericht Oranienburg hatte ihn Ende 2015 zu sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, ausgesetzt zu drei Jahren Bewährung. Zech räumte ein, im Spaßbad der Stadt Oranienburg (Oberhavel) das Tattoo gezeigt zu haben – die Silhouette des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau, dazu der Spruch „Jedem das Seine“ vom Eingangstor des KZ Buchenwald. Die Neuruppiner Richter folgten der Forderung der Staatsanwaltschaft nach einer Haftstrafe, „weil eine staatliche Reaktion aus Gründen der Verteidigung der Rechtsordnung geboten“ sei, wie der Vorsitzende Richter Jörn Kalbow sagte. Es komme zu immer mehr fremdenfeindlichen Straftaten. Eine Bewährungsstrafe könne von der Bevölkerung als ein „Zurückweichen des Staates vor dem Rechtsradikalismus“ empfunden werden. Inka Gossmann-Reetz, Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion für Bekämpfung des Rechtsextremismus, sagte: „Das ist ein sehr deutliches Zeichen der Justiz in unserem Land, dass der Staat keinen Millimeter mehr zurückweichen wird.“ Zechs Verteidiger erwägt, Revision gegen das Urteil vor dem Oberlandesgericht (OLG) einzulegen. dpa/axf