Türkei: Appell an Merkel

Künstler fordern Kanzlerin zum Handeln auf

Berlin - In einem Appell fordern Berliner Kulturinstitutionen Kanzlerin Angela Merkel und die Bundesregierung dazu auf, „so zeitnah wie möglich der verheerenden Entwicklung in der Türkei mit hohem politischem Druck entgegenzuwirken“. Die Initiative ging von der Mitgliederversammlung der Akademie der Künste am Wochenende aus. Diese fordert, sich „mit den inhaftierten SchriftstellerInnen, JournalistInnen und Oppositionellen in der Türkei solidarisch zu erklären und sich für ihre Freilassung zu engagieren“. In einer Verhaftungswelle in der Türkei würden die Menschenrechte und die Demokratie fundamental angegriffen, heißt es in der Erklärung. Die gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland, die für die Zukunft beider Länder von großer Bedeutung seien, würden einer einzigartigen Belastungsprobe ausgesetzt. „So wird die beidseitige kulturelle und gesellschaftliche Aufbauarbeit von Jahrzehnten in wenigen Monaten zerstört.“

Dem Appell haben sich das Berliner Künstlerprogramm des DAAD, die Berliner Festspiele, das Deutsche Theater, das Hebbel am Ufer, der Hauptstadtkulturfonds, das Haus der Kulturen der Welt, das Internationale Literaturfestival Berlin, das Kulturforum Türkei Deutschland und das Maxim Gorki Theater angeschlossen. Sie kündigten an, ihre Solidarität mit den Inhaftierten und Verfolgten durch Einladungen, gemeinsame künstlerische Projekte und kulturpolitische Debatten programmatisch weiterhin unter Beweis zu stellen.

Erst am Wochenende hatte sich die türkischstämmige Intendantin des Gorki-Theaters, Shermin Langhoff, in einem offenen Brief im „Tagesspiegel“ an Merkel gewandt. Sie forderte die Bundeskanzlerin dazu auf, in künftigen Gespräche mit der Türkei deutlicher zu werden und die neuerlichen Verhaftungen auf das Schärfste zu verurteilen – zumal es nach der Verhaftung von führenden Politikern der prokurdische Partei HDP nicht mehr nur „meine KollegInnen aus Presse und Kunst betrifft, sondern auch gewählte ParlamentarierInnen und damit Ihre KollegInnen“, so Langhoff.

Dies sei keine „alarmierende Situation“ mehr, es handele sich auch nicht mehr um Gleichschaltung der Medien und Maßnahmen gegen die sogenannte vierte Gewalt, sondern bedeute faktisch die Abschaffung der parlamentarischen Demokratie. „Seit geraumer Zeit werden die rechtsstaatlichen Prinzipien in der Türkei mit Füßen getreten, Kritiker der Regierung zahlen den Preis mit Anfeindungen, Geldstrafen, Gefängnis, Gewalt und mit ihrem Leben.“

Langhoff rief Merkel dringend zum Handeln auf, „damit das faktisch existierende totalitäre Regime in der Türkei nicht gänzlich in eine islamofaschistische Diktatur abdriftet“. Alle wirtschaftlichen und politischen Beziehungen von Deutschland und Europa mit der Türkei müssten spätestens jetzt grundsätzlich überprüft werden.

Tatsächlich beginnt in Europa nun eine Diskussion über mögliche Wirtschaftssanktionen gegen die Türkei. Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn brachte erstmals ein solches Druckmittel ins Gespräch. PNN