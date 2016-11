08.11.2016

Amerikas Demoskopen warnen vor Überraschungen

von Christoph von Marschall, Washington

Hillary Clinton oder Donald Trump – heute wählen die USA ihren nächsten Präsidenten. Es ist der 45. Oder die erste Frau im Amt

Nach einem spaltenden Wahlkampf, der mehr von ungewohnt heftigen Herabsetzungen des Gegners als von Sachthemen geprägt war, wählen die US-Bürger an diesem Dienstag den nächsten Präsidenten, den Kongress sowie in vielen Staaten auch Gouverneure, Bürgermeister, Sheriffs und andere Amtsträger. Im Schnitt der letzten Umfragen lag die Demokratin Hillary Clinton zwei Prozentpunkte vor dem Republikaner Donald Trump. Entscheidend ist freilich nicht, wer landesweit mehr Stimmen erhält, sondern wer mindestens 270 Wahlmännerstimmen erzielt, die sich wiederum aus dem Abschneiden in den 50 Bundesstaaten errechnen. Auch da liegt Clinton in den Projektionen vor Trump. Die Wetten standen am Montag 80 zu 20 für Clinton.

In der parallelen Kongresswahl gilt es als nahezu sicher, dass die Republikaner ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verteidigen. Die Mehrheit im Senat, der zweiten Parlamentskammer, steht auf der Kippe. Allgemein wird erwartet, dass sich die beiden Lager die Macht in Washington weiter teilen und sich die Blockade fortsetzt.

Demoskopen warnen allerdings vor Überraschungen. 2016 sei ein ungewöhnliches Wahljahr mit schwer berechenbaren Stimmungsschwankungen, in dem die Erfahrungsregeln der Meinungsforscher mehrfach in die Irre geführt haben. Wenn Trump zum Beispiel eine größere Zahl der bisherigen Nichtwähler motiviere, die Stimme abzugeben, könne er Clinton überflügeln. Zu den Besonderheiten 2016 zähle auch, dass beide Parteien Kandidaten nominiert haben, die unbeliebt sind. 55 Prozent der Amerikaner lehnen Clinton ab, 58 Prozent Trump.

Beide Lager führten am Montag noch einen intensiven Wahlkampf in den entscheidenden „Swing States“. Trump hatte fünf Auftritte in Florida, Michigan, New Hampshire, North Carolina und Pennsylvania; sein Vize Mike Pence ebenfalls fünf in den weißen Arbeiterstaaten um die Großen Seen. Clinton konzentrierte sich auf Michigan und Pennsylvania und kam in Kombination mit den Rallys ihres Vizes Tim Kaine, Präsident Barack Obama, First Lady Michelle Obama, Ehemann Bill und Tochter Chelsea auf 16 Veranstaltungen in Colorado, Florida, Michigan, New Hampshire, North Carolina, Pennsylvania und Virginia.

Clinton, Obama und ihr Team nannten Trump „unfit“: nicht geeignet für das Präsidentenamt. Sie verwiesen auf seine herabsetzenden Bemerkungen über Frauen, seine Gossensprache und seine Temperamentsausbrüche. Trump behauptete, dass Clinton „eine Verbrecherin“ sei, das Regierungs- und Wirtschaftssystem „total manipuliert“ und Washington „korrupt“. Nur er als Quereinsteiger in die Politik könne den nötigen Wandel bewirken. Er bekräftigte erneut, dass Clinton wegen ihrer E-Mail-Affäre „unter Anklage“ stehe und ins Gefängnis gehöre. Dabei hatte FBI-Direktor James Comey am Sonntagabend in einer überraschenden Wendung des Wahlkampfs klargestellt, dass das FBI alle bekannten E-Mails geprüft habe und zu der Entscheidung gelangt sei, keine Anklage gegen Clinton zu erheben. Clinton hatte als Außenministerin ihre Dienstmails über einen privaten Server geleitet, was aus Sicherheitsgründen verboten ist.