Arbeitslosigkeit auf Rekordtief

Brandenburgs Wirtschaft brummt: Niedrigste Erwerbslosenquote seit Ersterfassung vor 25 Jahren

Berlin/Potsdam - Die gute wirtschaftliche Entwicklung in Brandenburg schlägt auf den Arbeitsmarkt durch. Die Zahl der Arbeitslosen im Land ist im Oktober weiter gesunken – auf den tiefsten Wert seit 25 Jahren. Sie sank im Vergleich zum September um 2400 auf 96 307, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mit. Die Erwerbslosenquote lag damit bei 7,3 Prozent – nach 7,5 Prozent im Vormonat und 8,0 Prozent vor einem Jahr. Brandenburg liegt in Ostdeutschland damit auf Platz drei hinter Thüringen (6,1 Prozent) und Sachsen (6,8 Prozent).

Binnen zehn Jahren habe sich die Arbeitslosigkeit nunmehr halbiert, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). „Wir verbuchen die niedrigste Quote seit Beginn der Aufzeichnungen Anfang der 1990er-Jahre. Das ist ein großer Erfolg gemeinsamer Anstrengungen von Politik, Wirtschaft und Sozialpartnern.“

In Brandenburg waren im Oktober 20 233 offene Stellen gemeldet, 3058 mehr als ein Jahr zuvor. Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt der Hauptstadtregion nannte der Leiter der Regionaldirektion, Bernd Becking, „sehr zufriedenstellend“. Das gelte tendenziell für arbeitslose Jugendliche. Im Oktober stieg deren Zahl nach Worten Beckings in Brandenburg im Vergleich zum Vorjahresmonat jedoch um 490 auf 6500. „Unternehmen zeigen sich flexibel in ihrer Erwartungshaltung und investieren zunehmend in motivierte Jugendliche, um sie für den eigenen Betrieb fit zu machen“, so Becking.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Cottbus sowie die Handwerkskammer Cottbus betonten, die Chancen auf Ausbildung und Arbeit für junge Menschen seien so gut wie nie zuvor. Für die Mehrheit der Firmen sei der Fachkräftemangel derzeit das größte Risiko ihrer wirtschaftlichen Entwicklung, hieß es von der IHK. Brandenburgs Arbeitsministerin Diana Golze (Linke) warnte davor, im Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit nachzulassen. Eine abgeschlossene Ausbildung sei kein Garant für den Übergang auf einen anspruchsvollen Arbeitsplatz.

Christian Amsinck, Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB), sprach von einem goldenen Oktober für den Arbeitsmarkt. „Beim Abbau der Arbeitslosigkeit liegt die Hauptstadtregion deutlich über dem Bundesdurchschnitt“, sagte Amsinck. Brandenburg sei dabei sogar das viertbeste Bundesland. Berlin liege beim Beschäftigungsaufbau weiter an der Spitze. „Die Unternehmen sind weiterhin zuversichtlich und stocken ihr Personal auf“, sagte der UVB-Chef. Jobmotoren in Brandenburg seien der Einzelhandel, die Zeitarbeit und der Bau. In Berlin sorgen ebenfalls der Bau, wirtschaftsnahe Dienstleistungen sowie Verkehr und Logistik für Jobs. axf/dpa