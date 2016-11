02.11.2016

von Thomas Seibert, Washington

Trump zieht in Umfrage an Clinton vorbei

Demokratin verliert durch Mail-Affäre an Rückhalt – führt aber noch bei entscheidenden Wahlmännern

Wenige Tage vor der US-Präsidentschaftswahl ist Donald Trump in einer neuen Umfrage an Hillary Clinton vorbeigezogen. Die am Dienstag veröffentlichte Befragung des Fernsehsenders ABC und der „Washington Post“ sieht Trump bei 46 und Clinton bei 45 Prozent. Im Schnitt der jüngsten Umfragen behauptet Clinton einen geschrumpften Vorsprung von rund 2,5 Prozentpunkten vor Trump.

Die Einzeldaten der neuen Erhebung zeigen, dass Clinton seit etwa einer Woche stark an Rückhalt verliert: Sie ist von 50 auf 45 Prozent Unterstützung gesunken. Gleichzeitig legte Trump von 38 auf 46 Prozent zu. Die Entwicklung ist demnach nicht allein auf die Bekanntgabe neuer Ermittlungen der Bundespolizei FBI wegen Clintons Mail-Affäre am vergangenen Freitag zurückzuführen. Die neuen Vorwürfe spielen jedoch zweifellos eine Rolle. So ist die Begeisterung der Clinton-Anhänger seit Freitag stark gefallen. Dagegen hat sich Trump laut der Umfrage in jüngster Zeit eine gesteigerte Zustimmung bei klassischen republikanischen Wählergruppen wie weißen Protestanten und Wählern aus dem ländlichen Raum gesichert.

Offen blieb am Dienstag, ob sich kurz vor dem Wahltag am 8. November eine grundsätzliche Wende andeutet – andere aktuelle Erhebungen weisen einen Vorsprung von Clinton von bis zu sechs Prozentpunkten aus. Trump ist in einigen für den Wahlausgang wichtigen Bundesstaaten wie Ohio im Aufwind. In anderen Schlüsselstaaten wie North Carolina und Pennsylvania kann Clinton dem Umfrage-Durchschnitt der Internetseite RealClearPolitics zufolge ihren Vorsprung auf Trump halten.

In der ABC/„Post“-Umfrage führt Clinton klar bei der in vielen Bundesstaaten möglichen Stimmabgabe vor dem eigentlichen Wahltag. Schon jetzt haben rund 21 Prozent aller Wähler abgestimmt, wobei eine Mehrheit von 54 Prozent auf Clinton entfällt. Bei Bürgern, die erst am Wahltag zur Urne schreiten wollen, liegt Trump dagegen mit 50 zu 39 Prozent vorn.

Sorgen bereitet dem Clinton-Lager unter anderem die bisherige Zurückhaltung afroamerikanischer Bürger bei den Frühwählern. Die starke Unterstützung von Afroamerikanern, Hispaniern und anderen Minderheiten hatte 2008 und 2012 entscheidend zu den Siegen von Barack Obama beigetragen.

Die Einzelergebnisse der Bundesstaaten sind deshalb wichtig, weil der amerikanische Präsident formell von Wahlmännern aus den einzelnen Staaten gewählt wird. Die Zahl der Wahlmännerstimmen eines Staates richtet sich nach der jeweiligen Bevölkerungszahl; in den meisten Fällen gehen alle Wahlmännerstimmen in einem Staat an den Sieger. Es ist also möglich, die Wahl auch ohne eine landesweite Mehrheit aller Wählerstimmen zu gewinnen.

Laut RealClearPolitics kann Clinton derzeit mit 263 Wahlmännerstimmen rechnen und ist damit nur noch wenige Stimmen von der für den Sieg entscheidenden Marke von 270 Stimmen entfernt. Trump liegt bei 164 Stimmen, hat aber noch eine Chance, weil 111 Stimmen noch nicht vergeben sind. Ohio allein würde ihm 18 Stimmen bringen.