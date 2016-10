27.10.2016

von Bernhard Schulz

Anhalter Bahnhof : Stern überm Kulturforum

von Bernhard Schulz

Die Natur ist schnell, schrieben wir vor Monaten an dieser Stelle, mit Blick auf das wuchernde Gras auf der Terrasse der Neuen Nationalgalerie. Auch nebenan, auf der Brachfläche, die doch die Mitte des Kulturforums bezeichnet, regt sich nur Natur. Dahinter jedoch, in den Räumen der Staatlichen Museen mit der zu klobig geratenen Eingangshalle, tut sich Erhebliches. Wegweisend fürs Kulturforum, wegweisend für die Stadt, was sich dort zur Stunde abspielt.

Ja, zur Stunde: Denn seit Dienstag tagt die Jury, die unter den Entwürfen von 42 in einer ersten Runde ausgewählten Architekturbüros denjenigen auswählt, der dann gebaut werden soll. An diesem Donnerstagnachmittag wird die Entscheidung verkündet, wer es bauen soll, das Museum des 20. Jahrhunderts oder Museum der Moderne, wie immer man will. Der Name steht noch nicht fest, und unsere Vermutung im Sommer, es werde „nationalgalerie20“ heißen, wurde eilig dementiert; so laute, hieß es, lediglich die Adresse der (vorzüglichen) Website mit den Informationen zu diesem Vorhaben der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.

Nicht alle Berliner Großprojekte stehen unter einem schlechten Stern. Zunächst einmal kamen die 200 Millionen Euro, die das Museumsprojekt kosten darf (und wird), aus heiterem Himmel, losgeeist aus den Milliarden des Bundesetats von kulturfreundlichen Haushältern. Durchaus nicht alle Bundespolitiker leben abgeschottet im Ufo des Politikbetriebs, manche haben sich einen wachen Blick für die Kalamitäten der Hauptstadt bewahrt.

Darunter eben das Kulturforum. Es stand in den vergangenen fünf Jahrzehnten gerade nicht unter einem glücklichen Stern. Der groß gedachte Anfang blieb nach den weltbedeutenden Leistungen von Philharmonie, Neuer Nationalgalerie und Staatsbibliothek stecken und verkam im Achtziger-Jahre-Beton von Rampen und Museumsbunkern.

Jetzt, jetzt kann und muss es anders werden. Das Geld ist da, es muss nun klug und mit Blick auf jene Ewigkeit verbaut werden, die Bauwerke von Rang für sich beanspruchen. Die Verantwortung des Preisgerichts ist enorm, aber unter Leitung des souveränen Stuttgarter Architekten Arno Lederer ist Großes zu erwarten. Zumindest ein Entwurf, über den sich die Stadt nicht grämen muss, sondern auf den sie stolz sein darf. Denn hierhin, auf diese Brache inmitten des Kulturforums, schaut die Welt, die hiesige Bürgermeister so gern beschwören.

Ja, es tut sich etwas. Als ob gerade ein guter Stern über der Stadt stünde. Ein glücklicher sogar. Bernhard Schulz