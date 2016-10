Obama kommt noch einmal nach Berlin

Washington - Barack Obama wird kurz nach der US-Präsidentenwahl überraschend noch einmal nach Deutschland kommen. Das Weiße Haus teilte am gestrigen Dienstag mit, der Präsident werde am 17. und 18. November in Berlin sein. Mit einer neuerlichen Europa-Reise Obamas war nicht mehr gerechnet worden. Am 8. November wählen die USA, im Januar scheidet der Präsident aus dem Amt. In Berlin wolle er bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ihre „enge Zusammenarbeit“ der vergangenen Jahre Revue passieren lassen, hieß es in der Mitteilung des Weißen Hauses. Dabei gehe es unter anderem um die gemeinsamen Bemühungen Deutschlands und der Vereinigten Staaten um ein Ende der Konflikte in Syrien und in der Ukraine.dpa