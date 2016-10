26.10.2016

Müntefering: Gabriel soll antreten

Ex-SPD-Chef fordert rasche Entscheidung über Kanzlerkandidatur / Zweifel am Zeitplan wachsen

Berlin - Der frühere SPD-Chef Franz Müntefering hat sich in die Debatte um die Kanzlerkandidatur seiner Partei eingeschaltet. „Gar keine Frage: Gabriel ist der Richtige für diese Aufgabe“, sagte er dieser Zeitung und sprach sich damit für den SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel aus. Er hoffe, dass der Parteichef sein Recht des ersten Zugriffs wahrnehmen und antreten werde: „Sigmar Gabriel kann Kanzler. Er ist auf allen politischen Feldern erfahren, in der Landes- und der Bundespolitik, und er führt seit sieben Jahren die SPD. Er ist unser stärkster Kandidat.“

In der SPD werden neben Gabriel auch EU-Parlamentspräsident Martin Schulz und Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz als mögliche Kanzlerkandidaten gehandelt. Keiner der drei ist in den eigenen Reihen unumstritten. Nach einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungs-Instituts INSA für die „Bild“-Zeitung trauen die SPD-Anhänger am ehesten Schulz die Kanzlerschaft zu: 51,9 Prozent würden den Europapolitiker unterstützen. Der Hamburger Scholz kommt auf einen Zustimmungswert von 41,4 Prozent, während Gabriel als Kanzlerkandidat nur von 38,4 Prozent der SPD-Anhänger gewählt werden würde.

Dennoch liegt die Entscheidung allein bei Gabriel. Wenn der SPD-Vorsitzende sein Recht des ersten Zugriffs geltend macht, ist ihm die Kandidatur nicht zu nehmen. Schulz und Scholz müssten ihre Ambitionen zurückstellen. Bislang hat Gabriel nicht erkennen lassen, ob er als Kanzlerkandidat antreten will. Für ihn steht auch der SPD-Vorsitz auf dem Spiel. Sollte er die Kandidatur ausschlagen, müsste er nach übereinstimmmender Einschätzung führender SPD-Politiker auch das Parteiamt abgeben.

Nach dem offiziellen Zeitplan des SPD-Vorstands soll der Kanzlerkandidat Anfang 2017 feststehen. Dieses Vorhaben hatte das Gremium am Montag vergangener Woche eigens bekräftigt. Führende Sozialdemokraten bezweifeln allerdings, dass die wichtigste Personalentscheidung bis ins neue Jahr offengehalten werden kann. Wenn Kanzlerin Angela Merkel vor dem CDU-Parteitag Anfang Dezember wie erwartet ihre Bewerbung um eine weitere Amtszeit bekannt gebe, könne die SPD nicht ohne eigenen Kanzlerkandidaten dastehen, heißt es.

Auch Ex-SPD-Chef Franz Müntefering plädiert für eine zügige Entscheidung in der K-Frage. „Ich bin nicht der Meinung, dass man bis zum neuen Jahr warten muss. Ich glaube, dass die Entscheidung bald fällig ist“, sagte der frühere Vizekanzler. Müntefering warb auch für eine Bewerbung von Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) um das Amt des Bundespräsidenten. „Steinmeier erfüllt alle Voraussetzungen für das höchste Staatsamt. Er hat sich in den letzten 15 Jahren als Kanzleramtschef, Fraktionsvorsitzender und als Außenminister das Vertrauen der Deutschen erworben.“ Er appellierte an die SPD, Steinmeier auch dann aufzustellen, wenn die Union ihn nicht unterstütze. „Wenn Frank-Walter Steinmeier bereit ist, sollte die SPD ihn nominieren. Es ist gut für das Ansehen der Demokratie, wenn die Bundesversammlung zwischen angesehenen Kandidaten entscheiden kann.“