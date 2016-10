21.10.2016

Potsdam schafft 2700 neue Kitaplätze

Stadt reagiert auf das anhaltende Bevölkerungswachstum. BGH spricht Leipziger Müttern Ersatz für Verdienstausfall zu

Potsdam - Brandenburgs Landeshauptstadt zieht Konsequenzen aus dem jüngsten Engpass bei der Versorgung mit Kitaplätzen und will die Zahl in den nächsten drei Jahren deutlich aufstocken. Bis 2020 sollen 2700 neue Kita-, Krippen- und Hortplätze entstehen, davon ein Drittel allein bis Ende 2017. Diese Zahlen nannte der städtische Jugendamtschef Reinhold Tölke am Donnerstag bei der Vorstellung der aktuellen Kitabedarfsplanung. Die neuen Plätze sollen zum Teil durch die Erweiterung bestehender Einrichtungen geschaffen werden, hauptsächlich aber durch Neubauten. Stadtweit sollen bis 2020 insgesamt 15 neue Kitas und Horte errichtet werden.

Wie berichtet hatte es im Frühjahr erstmals Probleme bei der Versorgung mit Kitaplätzen in Potsdam gegeben, weil rund 600 Kinder mehr mit ihren Familien in die Stadt gezogen sind, als prognostiziert worden war. Der Engpass sei inzwischen beseitigt, aktuell hätten alle Kinder, deren Eltern sich bei der Stadt um einen Betreuungsplatz bemüht haben, auch einen bekommen, sagte Kerstin Elsaßer, Bereichsleiterin für Kitabetreuung. Ob tatsächlich alle Kinder versorgt sind, ist unklar, weil sich nicht alle Eltern ohne Kitaplatz im Rathaus melden. Elsaßer appellierte an die Betroffenen, sich im Bedarfsfall unbedingt an die Stadt zu wenden, damit ihnen geholfen werden könne.

Damit Versorgungsschwierigkeiten wie in diesem Jahr künftig vermieden werden, hat die Stadt ihre Kriterien zur Bedarfsermittlung noch einmal konkretisiert. Berücksichtigt werden nun unter anderem auch Faktoren wie der Wegfall des Betreuungsgeldes, Kapazitätsschwankungen bei der Sanierung von Einrichtungen und Prognosen, mit wie vielen Flüchtlingskindern zu rechnen ist.

Ende 2017 soll es den Planungen zufolge knapp 17 300 Kita- und Hortplätze in Potsdam geben, bis 2020 sollen es knapp 19 000 sein. Zum Vergleich: Noch vor acht Jahren verfügte die Stadt über lediglich 11 000 Plätze.

Dauern wird es allerdings noch, bis man einen Kitaplatz auch digital anmelden kann. Beim sogenannten Kita-Navigator, in Düsseldorf bereits erfolgreich eingesetzt, können sich Eltern für mehrere Wunschkitas vormerken lassen. Bei einer Zusage wird dies zentral vermerkt, sodass die langen Wartelisten entfallen, die bei Potsdamer Trägern an der Tagesordnung sind, weil Eltern den anderen Einrichtungen in der Regel nicht absagen, wenn sie anderswo einen Platz bekommen haben. Diese Online-Dienstleistung müsse europaweit ausgeschrieben werden und könne daher erst zum Kitajahr 2018/19 in Potsdam eingeführt werden, sagte Tölke.

Für Kommunen kann es richtig teuer werden, wenn sie nicht ausreichend Krippenplätze für Kleinkinder bereitstellen. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am Donnerstag drei Müttern aus Leipzig grundsätzlich Ersatz für ihren Verdienstausfall zugesprochen. Es geht um Beträge zwischen 2200 Euro und 7330 Euro. Allerdings muss im konkreten Fall noch überprüft werden, ob die Stadt Leipzig schuldhaft oder grob fahrlässig die Kapazitäten zu gering hielt. Nur dann haftet sie. Daher hat der BGH den Fall noch einmal zurück an das Oberlandesgericht Dresden verwiesen, der diese Frage nun klären soll. Für die 2013 geborenen Kinder in Leipzig konnte die Stadt 2014 keine Kita-Plätze anbieten, sodass die Frauen nicht wie geplant in ihren Beruf zurückkehren konnten. Erst später fanden die Eltern selbst einen Platz für ihre Kinder. Sie verklagten die Stadt auf Schadenersatz wegen Amtspflichtverletzung.

Das Urteil erhöht den Druck auf die Kommunen und den mitfinanzierenden Bund, in den nächsten Jahren weitere Krippen- und Kitaplätze einzurichten. So sagte Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD): „Mehr als 400 000 Plätze für Kinder unter drei Jahren konnten wir in den vergangenen zehn Jahren gemeinsam schaffen. Doch der Ausbau muss weitergehen.“