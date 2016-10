NRW-SPD beharrt auf Gabriel als Kanzlerkandidat

Berlin - In der Debatte über den besten SPD-Kanzlerkandidaten hat sich der einflussreiche nordrhein-westfälische Landesverband erneut für Parteichef Sigmar Gabriel ausgesprochen. „Ich bleibe dabei: Sigmar Gabriel kennt unser Land und die Menschen mit ihren Problemen. Deswegen ist er der richtige Mann für die SPD“, sagte der SPD-Fraktionschef im Düsseldorfer Landtag, Norbert Römer, dieser Zeitung. Gabriel sei „ohne Abstriche geeignet, der nächste Kanzler zu werden“. Damit reagierte er unter anderem auf eine Äußerung des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil. Weil hatte EU-Parlamentspräsident Martin Schulz als möglichen Kanzlerkandidaten in den höchsten Tönen gelobt. Schulz habe „die große Gabe, Leute zu begeistern“, sagte Weil der „Welt“. Zu Gabriel äußerte er sich zurückhaltender. Allein weil dieser Niedersachse sei, müsse er nicht Kanzler werden. In Teilen der Niedersachsen-SPD gibt es massive Vorbehalte gegen eine Kandidatur Gabriels.

Der SPD-Bundesvorstand sprach sich am Montag nach langer Debatte dafür aus, am Zeitplan für die Kandidatenkür festzuhalten, der eine Entscheidung Anfang 2017 vorsieht. Eine Mehrheit in dem Gremium warnte davor, ein Sondierungstreffen von SPD, Linkspartei und Grünen am Dienstag zum Auftakt eines politischen Projekts zu erklären.hmt/jz.