Matthies meint : Hauptsache Steine

Als in der vergangenen Woche der Literaturnobelpreis an Bob Dylan vergeben wurde, da fragten wir uns natürlich: Was wird die Kanzlerin dazu sagen? Doch sie delegierte das Thema an den Vizekanzler: „Herr Steinmeier“, sagte sie, „machen Sie mal, ich hatte es damals ja mehr mit den Puhdys.“ Und Steinmeier machte. Zunächst rief er seinen Parteivorsitzenden an.

Steinmeier: Siggi, du warst doch mal unser Pop-Beauftragter, ich hab Bob Dylan am Hals, aber kann mich nur an die Beat Torpedos in Brakelsiek erinnern, und dass wir da wüst geknutscht haben.

Gabriel: Und jetzt soll ich dir ’ne Würdigung schreiben, oder was?

Steinmeier: Ja, einen Aufsatz für die „Welt“. Muss. Auftrag Angela.

Gabriel: Okay. Fangen wir also mit den großen Rock’n’Rollern an, der war doch auch einer. Elvis! Und dieser Typ da, dieser Woody, Woody ... Guthrie!

Steinmeier: Bist du sicher? War das nicht eher so einer mit Klampfe?

Gabriel: Eben. Wie Dylan. Also: „Die großen Rock’n’Roller, von Elvis Presley über Woody Guthrie bis zu den Beatles, brachten mit ihrer Musik ein völlig neues Lebensgefühl in das provinzielle Nachkriegsdeutschland.“

Steinmeier: Bist du sicher? Und was hat das jetzt mit Deutschland ...?

Gabriel: Passt schon. Aber warte mal, Gitarre, Gitarre ... Du, da gibts doch dieses Bild von Willy Brandt, wo er ’ne Fluppe im Mund hat und eine Gitarre auf dem Schoß. Ich meine, wenn das nicht Dylan-mäßig ist, und so von Nobelpreisträger zu Nobelpreisträger!

Steinmeier: Jetzt echt mal. Du willst doch nicht etwa sagen, dass Willy ...

Gabriel: Doch. Die waren beide für Frieden, beide Frauentypen, und sie haben so Sisyphus-mäßig den Stein nach oben gerollt. Like a Rolling Stone! Schreib auf: „Das hat uns Bob Dylan, dieser unvergleichliche Musiker und Poet, ins Stammbuch geschrieben.“

Steinmeier: Ins Stammbuch? Sisyphus? Ist das nicht ein ganz anderes Bild?

Gabriel: Hauptsache Steine. Und drüber schreibst du: „Dylan war für mich wie ein Willy Brandt der Rockmusik!“

Steinmeier: Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?

So geschah es. Und auch die Kanzlerin war zufrieden. Aber sie fragte sich leise, ob Dylan nicht eher der Helmut Kohl des Folk gewesen war.