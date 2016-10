18.10.2016

von Christian Böhme, Frank Jansen und Benjamin Moscovici

Schlacht um Mossul: Tausende vor der Flucht

Irakische Truppen starten Angriff auf letzte Bastion des IS im Irak / Deutsche Behörden rechnen mit Rückkehr von Dschihadisten

Berlin - Hilfsorganisationen warnen vor einer Flüchtlingskatastrophe im nordirakischen Mossul. Das Flüchtlingshilfswerk UNCHR rechnet durch die Offensive der irakischen Armee und ihrer Verbündeten mit bis zu 100 000 Menschen, die sich zur Flucht rüsten, World Vision sogar mit bis zu einer Million. Mossul ist die letzte Bastion der Extremistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS). Das UNHCR appellierte am Montag an die internationale Gemeinschaft, für die dadurch notwendig werdenden Hilfsmaßnahmen zusätzlich 61 Millionen Dollar zur Verfügung zu stellen. Das Geld werde für Zelte, Flüchtlingslager, Wintersachen und Öfen benötigt. In Syrien würden Vorbereitungen getroffen, bis zu 90 000 Menschen unterzubringen.

Der Kampf könnte zur entscheidenden Schlacht gegen die Terrormiliz IS im Irak werden. Doch die Offensive der Armee und ihrer Verbündeten könnte sich aufgrund der politischen und militärischen Gemengelage als langwierig und kompliziert erweisen. Die regierungstreuen Einheiten müssen sich auf Straßenkämpfe mit den Dschihadisten in der zweitgrößten irakischen Stadt einstellen. Es wird befürchtet, dass die Extremisten in der ganzen Stadt Minen deponiert haben.

Nach Schätzungen der Anti-IS-Koalition befinden sich bis zu 4500 IS-Kämpfer in und um Mossul. Ihnen steht ein Bündnis aus zahlreichen teils miteinander rivalisierenden Akteuren gegenüber: Neben den irakischen Soldaten und Polizisten sind auch die schiitische Miliz Hasched al Schaabi sowie kurdische Peschmerga-Kämpfer, die von der Bundeswehr ausgebildet und ausgerüstet werden, an dem Einsatz beteiligt. Die Kampfjets der US-geführten Militärallianz greifen die IS-Kämpfer aus der Luft an.

Auch der Iran und die Türkei sind involviert. Teheran unterstützt schiitische Milizen, und auch Ankara beharrt darauf, in die Militäroperation eingebunden zu werden, was die Regierung in Bagdad aber ablehnt. Die Türkei hat rund 2000 Soldaten im kurdischen Autonomiegebiet im Nordirak stationiert und bildet sunnitische Milizen für den Kampf gegen die Dschihadisten aus. Der Regierung in Bagdad fordert jedoch den Abzug der türkischen Truppen.

Der IS hatte Mossul 2014 in einer Blitzoffensive erobert, ohne dass die irakische Armee nennenswerten Widerstand leistete. Die Stadt war einst eine Hochburg der Anhänger von Machthaber Saddam Hussein. Nach dessen Sturz schlossen sich viele von ihnen dem IS an, der in Mossul sein „Kalifat“ ausrief. Die Stadt am Tigris ist von großer strategischer Bedeutung, nicht nur wegen ihrer Ölfelder und Raffinerien. Durch Mossul führen auch wichtige Routen zur syrischen Grenze, in die Türkei sowie nach Bagdad.

Deutsche Sicherheitskreise befürchten, dass der militärische Druck auf den IS in Mossul und an weiteren Fronten eine unangenehme Nebenwirkung haben könnte. „Über uns schwebt das Problem, dass wahrscheinlich Dschihadisten aus Deutschland und anderen europäischen Staaten in größerer Zahl zurückkehren werden“, hieß es. Das sei ein „heikles Thema“, auf das sich die Behörden einstellen müssten. Vermutlich würden mehr Kämpfer als bisher versuchen, mit den Flüchtlingsströmen nach Europa zu gelangen. „Diese Leute müssen schnell identifiziert werden“, sagte ein Sicherheitsexperte. Dazu wäre es nötig, dass sich die Bundespolizei und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge künftig bei allen ankommenden Flüchtlingen mit einer Regelanfrage an die Nachrichtendienste wenden. mit AFP