17.10.2016

von S. Haselberger und H. Monath

Seehofer spielt mit Wechsel nach Berlin CSU-Chef und Ministerpräsident will ein Amt abgeben – „Brauchen starke Kräfte in der Hauptstadt“

Berlin - Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Horst Seehofer will im kommenden Jahr eines seiner beiden Ämter aufgeben. „Ich kann für die CSU nicht ewig den Libero machen. Einmal soll ich die absolute Mehrheit in München holen und dann die bayerischen Interessen in Berlin durchsetzen“, sagte Seehofer der „Bild am Sonntag“.

Im nächsten Bundestag seien mit hoher Wahrscheinlichkeit sieben Parteien vertreten. „Damit wir da den anderen die Stirn bieten können, brauchen wir den CSU-Chef und weitere starke Kräfte in Berlin“, erklärte der 67-Jährige. Ob er selbst als Spitzenkandidat der CSU zur Bundestagswahl antreten und sein Amt als Ministerpräsident aufgegeben will, ließ Seehofer offen.

Damit heizte Seehofer die Personaldebatte innerhalb der CSU weiter an. Schon in den vergangenen Wochen hatte er eine Koppelung des Amtes als Parteichef mit einem Ministerposten in Berlin ins Gespräch gebracht und damit im CSU-internen Machtkampf Finanzminister Markus Söder unter Druck gesetzt. Söder gilt als aussichtsreichster Anwärter auf die Nachfolge Seehofers. Der Finanzminister will sich entgegen Seehofers Wunsch nicht nach Berlin abschieben lassen und schließt einen Wechsel aus.

Die Aufgaben als CSU-Chef und Minister aufzuteilen, hält Söder für falsch. Die CSU sei am stärksten, wenn beide Ämter in einer Hand liegen, erklärte er jüngst. Dagegen betonte Seehofer nun, die CSU müsse sich „personell verbreitern“. Eine Ämtertrennung habe es in seiner Partei bereits früher gegeben. Damit sei die CSU „auch gut gefahren“, meinte der Parteichef.

Im Streit mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über eine Obergrenze für Flüchtlinge blieb Seehofer hart: „Ich werde die Seele der CSU nicht verkaufen.“ In der CSU ist Seehofer als Innenminister im Gespräch, sollte er sich tatsächlich für einen Wechsel nach Berlin entscheiden.

SPD-Generalsekretärin Katarina Barley erteilter Seehofers Forderung nach einer Obergrenze eine Absage. „Wir wollen nicht Ängste schüren wie Herr Seehofer, sondern Sorgen entkräften“, sagte Barley dieser Zeitung am Sonntag. Die SPD wolle Einwanderung mit einem modernen Gesetz steuern. Es gelte Wohlstand und Arbeit zu erhalten. Die SPD wolle deshalb aktiv um die Einwanderung von qualifizierten Arbeitskräften werben. „Damit bekämpfen wir auch illegale Einwanderung und Menschenhandel und entziehen Schlepperbanden die Geschäftsgrundlage.“ mit dpa