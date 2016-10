NSU: Spuren an toter Peggy gefunden

Potsdam - Laut Medienberichten sind DNA-Spuren des NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt an den sterblichen Überresten des 2001 verschwundenen Mädchens Peggy gefunden worden. Das berichteten die „Bild“-Zeitung und „Spiegel Online“ am Donnerstagabend. Die damals neunjährige Peggy Knobloch aus dem oberfränkischen Lichtenberg (Landkreis Hof) war am 7. Mai spurlos verschwunden. Erst im Sommer dieses Jahres entdeckte ein Pilzsammler in einem Waldstück nahe des Ortes Teile ihres Skeletts. Laut „Bild“ gehen die Ermittler davon aus, dass das Mädchen nicht an dem Ort getötet worden ist, wo sie vergraben wurde. Im Camper der Terroristen fanden die Ermittler damals auch Kinderspielzeug, unter anderem einen Teddy, eine Plastikpuppe und einen Schuh in der Kindergröße 33. Die Gegenstände haben den Ermittlern bislang Rätsel aufgegeben. PNN