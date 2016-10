14.10.2016

von Frank Jansen und Matthias Meisner

Albakrs Selbstmord wird zu Sachsens Justizskandal

Tod des syrischen Terrorverdächtigen löst Streit um Verantwortung aus. Tillich weist Kritik zurück – Grüne sehen Staatsversagen

Berlin - Nach dem Suizid des terrorverdächtigen Syrers Jaber Albakr in einem Leipziger Gefängnis streitet die Regierung in Sachsen über die Verantwortung der Justiz. Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) beteuerte am Donnerstag in Dresden, man habe nach jetzigem Stand alles getan, um einen Suizid zu verhindern. Dagegen machte Vize-Ministerpräsident Martin Dulig (SPD) eine falsche Einschätzung in der Justizvollzuganstalt für die Tat mitverantwortlich.

„Es ist offensichtlich zu einer Reihe von Fehleinschätzungen sowohl über die Bedeutung als auch den Zustand des Gefangenen gekommen“, sagte Dulig. Es könne nicht sein, dass ein unter Terrorverdacht stehender Mann wie ein „Kleinkrimineller“ behandelt werde. Zuvor hatte sich Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) gegen Vorwürfe verwahrt: „Die pauschale Kritik an der sächsischen Justiz, ohne die Vorgänge genau zu kennen, weise ich entschieden zurück.“ Tillich versprach umfassende Aufklärung und fügte hinzu: „Ich vertraue voll und ganz meinem Justizminister Sebastian Gemkow, dass er alles dafür tun wird.“

Gemkow übernahm die Verantwortung für die Geschehnisse „qua meines Amtes“. „Das hätte nicht passieren dürfen, das ist aber leider geschehen.“ Zurücktreten werde er aber nicht. „Dafür gibt es keine Veranlassung im Moment“, sagte der Justizminister. Er versicherte, es sei „alles Mögliche getan“ worden, um einen Suizid zu verhindern. Dennoch habe sich Albakr mit seinem Hemd am Vorgitter der Zelle stranguliert. Eine Notärztin habe am Mittwoch gegen 20.15 Uhr nur noch den Tod des am Montagnachmittag eingelieferten Gefangenen feststellen können.

Dulig sagte dagegen: „Der aktuell wohl brisanteste Gefangene der Bundesrepublik stand unter Verdacht, einen Sprengstoffanschlag zu planen und damit nicht nur sein eigenes, sondern das Leben vieler unschuldiger Menschen zu opfern. Schon damit hatte sich die Frage nach möglicher Suizidgefahr des Gefangenen geklärt“, meinte der Wirtschaftsminister. Dagegen hatten Gemkow und der Leiter der Justizvollzugsanstalt Rolf Jacob erklärt, eine – allerdings im Umgang mit Terroristen unerfahrene – Psychologin habe keine akute Selbstmordgefahr festgestellt.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière hatte zuvor wie zahlreiche Innenpolitiker des Bundestags und die Polizeigewerkschaft eine umfassende Aufklärung des Falls gefordert. Der Suizid sei ein Rückschlag im Anti-Terror-Kampf. „Die Ermittlungen jedenfalls sind dadurch erschwert worden“, sagte der CDU-Politiker. Es werde nun schwerer, mögliche weitere Tatbeteiligte, Hintermänner und Netzwerke zu finden. Grünen-Chefin Simone Peter erklärte auf Twitter: „Das institutionelle Versagen in Sachsen hat einen traurigen Höhepunkt erreicht. Die politische Führung trägt eine Mitverantwortung.“

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) gab zu bedenken, dass einer Rundum-Überwachung suizidgefährdeter Häftlinge datenschutzrechtlich enge Grenzen gesetzt seien. „Im Zweifel bringt man sich in fünf Minuten um“, sagte der stellvertretende CDU-Chef der Deutschen Presse-Agentur.

Der Verteidiger des Syrers, der Dresdener Anwalt Alexander Hübner, sagte dem Tagesspiegel, Albakr habe gleich nach der Festnahme am Montag mit einem Hunger- und Durststreik begonnen. Die Haftrichterin in Dresden habe im Formular zur Überstellung des Syrers an die JVA Leipzig das Kästchen „suizidgefährdet“ angekreuzt. Hübner berichtete auch, der stellvertretende Leiter der JVA habe am Mittwoch in einem Telefonat gesagt, Albakr habe in der Zelle eine Lampe zerstört und „an der Steckdose manipuliert“. Für Hübner ist es unverständlich, dass der sächsische Justizminister und die Anstaltsleitung nun verkünden, es sei keine akute Selbstmordgefahr festgestellt worden.

Albakr war am Montag in Leipzig festgenommen worden. Er soll einen Sprengstoffanschlag auf einen Berliner Flughafen vorbereitet haben. mit dpa