13.10.2016

von Christian Schröder Drucken

Anhalter Bahnhof : Du hast es so gewollt

von Christian Schröder

Aktueller Albtraum. Bruce Willis, Chuck Norris und Silvester Stallone dringen nachts in meine Wohnung ein. Sie sind offenbar extra aus Hollywood nach Berlin gekommen und machen einen wütenden Eindruck. Wahrscheinlich haben sie vor dem Haus noch schnell einen „Es ist genau 23 Uhr 46“-Uhrenvergleich unternommen, dann gab Stallone das Kommando: „Okay, wir gehen da jetzt rein!“

Einzeln passen Willis, Norris und Stallone kaum durch die Tür, grußlos greifen sie mit ihren übergroßen, von jahrzehntelangem Schusswaffengebrauch dunkel verschmauchten Bodybuilderhänden nach mir und fesseln mich an den Ohrensessel im Wohnzimmer. Dann beginnen die Kinolegenden, aus schwer beladenen Ikea-Tüten eine DVD nach der anderen zu ziehen. Ich muss ihr Gesamtwerk angucken. Am Stück. 300 Actionfilme, 500 Stunden Prügeleien, Geballer, schlechte Witze.

„Das ist deine Strafe für zu viel Wegzappen“, knurrt Bruce Willis mit seiner unverkennbar nass rasierten Bruce-Willis-Stimme. „Sin City“ und „16 Blocks“, muss ich gestehen, sind gar nicht schlecht, und „Missing in Action 2 – Die Rückkehr“ zumindest historisch interessant. Tolle Uniformen, waghalsige Hubschrauberstunts, schön choreografierter Nahkampf im Dschungel. Doch nach 18 Stunden kann ich nicht mehr: „Voll auf die Nüsse“, „Rocky III – Das Auge des Tigers“, „Die Todeskralle schlägt wieder zu“ – ein Machwerk ist schlimmer als das nächste.

„Aufhören, das ist Folter!“, rufe ich. „Ihr seid völlig unbegabt. Und eure Muskeln sind doch längst schwabbelig und suppenhühnig geworden.“ Nicht umsonst kursieren Witze über die Altstars. Wie viele Liegestütze schafft Chuck Norris? Antwort: alle. Zornige Lagerleiter- Blicke treffen mich. „Das Suppenhuhn nehme ich zurück“, entschuldige ich mich. Doch Silvester Stallone stopft mir bereits einen Knebel in den Mund. Der Italoamerikaner zeigt jetzt seinen verschwitzten Oberkörper und trägt das schwarze Stirnband aus „Rambo“. Wo ist seine Maschinenpistole?

Nach weiteren 14 Stunden, nach „F.I.S.T. – Ein Mann geht seinen Weg“, „Loaded Weapon 1“ und „Invasion U.S.A.“ beginne ich einen verzweifelten Aufstand wie im Gefängnisdrama „Murder In The First“. Mit letzter Kraft stoße ich den Sessel um, er kippt nach hinten, der Fernseher verschwindet aus meinem Blickfeld. Chuck Norris hält mir seinen Revolver an die Schläfe und sagt: „Du hast es so gewollt.“ Dann drückt er ab. Statt tot zu sein, wache ich auf. Mein erster Gedanke: Jetzt musst du auch noch „The Expendables“ Teil 1 & 2 gucken. Christian Schröder