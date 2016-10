13.10.2016

von Christian Böhme Drucken

Eine Million Kinder fordern Frieden

von Christian Böhme

Mädchen und Jungen aus Syrien appellieren an die Welt. Deutsche für Flugverbotszone über Aleppo

Berlin - Seit mehr als fünf Jahren herrscht in Syrien ein erbarmungsloser Krieg. Für Millionen Kinder heißt das, sie haben in ihrem Leben bisher nichts anderes kennengelernt als Angst, Hunger, Gewalt, Vertreibung und Tod. Syrien, da sind sich Hilfsorganisationen wie Unicef und Save the Children einig, ist für Mädchen und Jungen mit Abstand der gefährlichste Ort der Welt. Sie sind die Hauptleidtragenden des Konflikts. Viele können nicht zur Schule gehen, müssen stattdessen arbeiten und bangen um ihr Leben. Allein zwischen 2011 und 2013 sollen mehr als 11 000 Kinder getötet worden sein.

Jetzt gibt es einen Hilferuf, der wie ein Schrei der Verzweiflung wirkt: Mehr als eine Million syrische Kinder appellieren an die Verantwortlichen in der Welt, sich für Frieden in ihrem Land einzusetzen. Hochrangige christliche Geistliche würden in diesen Tagen aus Syrien zu Institutionen der Europäischen Union in Brüssel und der Vereinten Nationen in Genf reisen, um den Aufruf der Mädchen und Jungen zu überbringen, teilt das katholische Hilfswerk „Kirche in Not“ mit.

Die Organisation hat die Aktion nach eigenen Angaben initiiert. Sie reagiert damit auf die gemeinsame Erklärung von Papst Franziskus und dem russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill nach deren erster Begegnung in Havanna im vergangenen Februar, heißt es. Unter dem Motto „Frieden für Kinder“ gab es demzufolge Anfang Oktober in mehreren syrischen Städten von katholischen und orthodoxen Christen organisierte Kundgebungen, Gebete und Aufführungen. So wurden Luftballons mit Sätzen beschriftet wie „Gebt uns unsere Kindheit zurück“.

Doch von Frieden ist Syrien weit entfernt. Im belagerten und heftig umkämpften Aleppo sind bei Luftangriffen russischer und syrischer Kampfjets laut Aktivisten wieder zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Es ist das erklärte Ziel von Machthaber Baschar al Assad, die strategisch wichtige Stadt vollständig zurückzuerobern. Vor einigen Tagen startete das Regime deshalb eine Bodenoffensive. Das Ziel: die von den Rebellen gehaltenen Viertel im Osten Aleppos unter Kontrolle zu bekommen. Dort sind bis zu 300 000 Menschen – darunter schätzungsweise 100 000 Kinder – von jeder Hilfe abgeschnitten. Es mangelt unter anderem an Lebensmitteln und Trinkwasser. Die medizinische Versorgung ist fast vollständig zusammengebrochen. Angesichts der katastrophalen Lage befürwortet offenbar die Mehrheit der Deutschen eine Flugverbotszone über Aleppo und dem Norden Syriens. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der weltweiten Bürgerbewegung Avaaz sprechen sich 69 Prozent der Bundesbürger für die Einrichtung eines solchen Sperrgebiets aus. Zehn Prozent sind dagegen, 21 Prozent unsicher oder haben nicht geantwortet. Eine Flugverbotszone soll es ermöglichen, Luftangriffe zu verhindern und die Bevölkerung zu versorgen. Russland sperrt sich gegen entsprechende Vorstöße. Allerdings will Moskau nach dem Abbruch der Verhandlungen über eine Waffenruhe wieder Gespräche mit den USA aufnehmen. Nach russischen Angaben soll es am Samstag ein Syrien-Treffen in der Schweiz geben.