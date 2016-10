11.10.2016

Syrer plante offenbar Anschlag in Berlin

In Sachsen gefasster Terrorverdächtiger hatte Kontakte zum IS / Merkel dankt Hinweisgeber

Berlin - Der am Montag in Leipzig festgenommene Terrorverdächtige Jaber Albakr bereitete offenbar einen Sprengstoffanschlag auf einen der Berliner Flughäfen vor. Unklar sei jedoch, ob der Syrer den Flughafen Tegel oder den im brandenburgischen Schönefeld im Blick hatte, hieß es am Montag in Sicherheitskreisen. Wahrscheinlich sei Albakr im Auftrag der Terrormiliz IS aktiv geworden. Nach bisherigen Erkenntnissen habe Albakr Kontakte zum „Islamischen Staat“ unterhalten, sagte auch der Leiter des Landeskriminalamts Sachsen, Jörg Michaelis, in Dresden. Wegen der besonderen Bedeutung des Falles übernahm Generalbundesanwalt Peter Frank die Ermittlungen.

Die Polizei hatte am Sonntag die Sicherheitsmaßnahmen in Tegel und Schönefeld verstärkt. In Tegel holte die Bundespolizei am Sonntag aus einer Eurowings-Maschine einen Mann heraus, den ein weiterer Passagier für den gesuchten Syrer hielt. Der Verdacht bestätigte sich jedoch nicht.

Berlin stehe „aufgrund seiner Symbolwirkung als Hauptstadt ganz besonders im Fokus“ der Terrormiliz IS, sagte der Chef des Verfassungsschutzes der Stadt, Bernd Palenda, am Montag dieser Zeitung. Er betonte, „Anfang des Jahres hatte wir ja schon einmal Hinweise auf mögliche Anschlagspläne in Berlin“.

Die Festnahme von Albakr in Leipzig ist zwei seiner syrischen Landsleute zu verdanken. Albakr hatte am Sonntag am Hauptbahnhof einen der beiden gebeten, bei ihm übernachten zu dürfen. Der Syrer nahm Albakr mit, bekam aber mit, dass die Polizei nach ihm sucht. In der Wohnung fesselte der Syrer gemeinsam mit einem Freund den Terrorverdächtigen und rief die Polizei. „Wir machen ganz bewusst keine weiteren Angaben zu den näheren Umständen der Festnahme, da wir keine Gefährdung für die Hinweisgeber provozieren wollen“, hieß es bei der Polizei. In Sicherheitskreisen war von möglichen Racheakten der islamistischen Terrorszene die Rede.

Kanzlerin Angela Merkel dankte den Sicherheitsbehörden für ihre Arbeit. Dank und Anerkennung gebührten aber auch dem Mann aus Syrien, der die Polizei über den Aufenthaltsort des Verdächtigen informiert und damit zur Festnahme beigetragen habe, sagte eine Sprecherin.

Die Hinweise auf Albakrs Aktivitäten kamen vom Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln. Nach Angaben von Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) war der Syrer im Februar 2015 als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Es habe aber seither „keine besonderen Auffälligkeiten“ gegeben.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sieht in dem Fall Parallelen zu den Anschlägen von Frankreich und Belgien. „Die Vorbereitungen in Chemnitz ähneln nach allem, was wir heute wissen, den Vorbereitungen zu den Anschlägen in Paris und Brüssel“, sagte de Maizière. „Die Ermittlungen zeigen, dass solche Taten, wie wir sie in Frankreich und Belgien gesehen haben, auch in Deutschland nicht auszuschließen sind.“ In der Wohnung, in der Albakr offenbar eine Bombe baute, fand die Polizei auch den hochgefährlichen Sprengstoff TATP. Damit hatte der IS auch in Paris gebombt.