10.10.2016

Bundesweite Suche nach dem Chemnitzer Islamisten

22-jähriger Syrer Albakr immer noch auf der Flucht / Weitere Wohnung durchsucht / Sicherheitsmaßnahmen in Berlin erhöht

Berlin - Der von Sicherheitsbehörden als besonders gefährlich eingestufte Jaber Albakr ist nach den Durchsuchungen am Samstag in Chemnitz immer noch auf der Flucht. Die Ermittler fahnden bundesweit nach dem 22 Jahre alten Syrer. Bei der Polizei sind bereits viele Hinweise aus der Bevölkerun g eingegangen, die aber noch nicht zum Erfolg geführt haben.

Wie der Syrer fliehen konnte, ist nach wie vor unklar. Das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen verteidigte das Vorgehen der Einsatzkräfte. „Bei der Vorbereitung des Zugriffs bemerkten die Ermittler eine Person im Haus, die sich schnell bewegt hat“, schilderte ein LKA-Sprecher den Vorgang am Samstagmorgen. Die Ermittler hätten daraufhin einen Warnschuss abgefeuert, der Verdächtige sei dann aus dem Sichtfeld verschwunden, woraufhin die Beamten annahmen, dass die Person wieder in die Wohnung gegangen sein. „Dem war dann aber nicht so“, sagte der Sprecher. Für Außenstehende, so der Sprecher, mag das wie eine Panne wirken.

Am Sonntag setzten die Ermittler ihre Untersuchungen fort. So wurde eine weitere Wohnung in Chemnitz durchsucht, die möglicherweise in Verbindung zu dem Gesuchten stehen könnte. Auch dafür wurden Wohnungen evakuiert und großflächig Gebiete abgesperrt.

Zwei der drei am Samstag festgenommenen Personen, die in Kontakt zu Albakr gestanden haben sollen, ließ die Polizei am Sonntag wieder frei. Gegen den dritten, ebenfalls ein Syrer, wird wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermittelt. Bei dem Mann handle es sich um den Mieter der Wohnung, in der hochexplosiver Sprengstoff gefunden worden war.

In Sicherheitskreisen wird Albakr eine große Bedeutung zugeschrieben. Er soll in direktem Kontakt zur Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) stehen und möglicherweise eine wichtige Figur in einem größeren Terrorplan sein. Für die Bundesregierung sind die Ereignisse in Chemnitz Beleg dafür, dass Deutschland weiterhin im „Fadenkreuz des internationalen Terrors“ stehe, wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Sonntag sagte. Ereignisse wie in Ansbach, Würzburg oder Chemnitz konkretisierten diese Gefährdungslage. Sie zeigten, dass Taten – wie sie auch in Frankreich und Belgien zu sehen waren – in Deutschland nicht auszuschließen seien.

Auch in Berlin wurden die Sicherheitsmaßnahmen weiter hochgehalten. An den Flughäfen sind zusätzliche Polizisten vor Ort.

Unterdessen nutzen Rechtspopulisten den Fall Albakr für ihre Agitation. Die Pegida-nahe Gruppierung „Pro Chemnitz“ ruft für diesen Montag zu einer Demonstration auf. Auf der Facebookseite von Pro Chemnitz heißt es, der Terrorismus habe „unsere Heimat erreicht“. Sicherheitskreise warnen, Vorfälle wie die in Chemnitz verstärkten islamfeindliche Ressentiments in Teilen der Bevölkerung. Islamisten und Rassisten „schaukeln sich gegenseitig hoch“, heißt es. Die Terrormiliz IS schleuse offenkundig bewusst Dschihadisten über die Flüchtlingsströme nach Europa, um Vorurteile der Einheimischen gegen Asylbewerber weiter anzuheizen. Islamfeindliche Reaktionen würden dann Muslime weiter verunsichern und dem IS, so dessen Kalkül, neue Rekruten zutreiben.