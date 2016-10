Tuifly-Angestellte bringen Flugplan durcheinander

Berlin - Fluggäste der Gesellschaften Tuifly und Air Berlin müssen auch in den kommenden Tagen mit längeren Verspätungen oder Stornierungen ihrer Flüge rechnen. Als Grund für Probleme, die bereits am Montag begannen, gaben die Gesellschaften „kurzfristige Krankmeldungen von Flugzeugbesatzungen“ der Tuifly an. Rund ein Drittel der Flotte dieser Airline aus Hannover fliegt für Air Berlin. Während es bei Tuifly bisher nur zu Verspätungen kam, wurden bei Air Berlin am Dienstag allein ab Berlin-Tegel sieben Flüge komplett gestrichen. Als Hintergrund für die spontanen Ausfälle in der Belegschaft gelten Pläne über einen Verkauf der Mehrheit von Tuifly an Air Berlins Großaktionär Etihad und einen Zusammenschluss mit Air Berlins österreichischer Tochter Niki. kph