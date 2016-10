Konflikt um höhere Ticketpreise

Potsdam - Der Anstieg der Fahrpreise im Potsdamer Nahverkehr ist in der Stadtpolitik auf deutliche Kritik gestoßen. Ablehnung kommt sowohl aus der Opposition als auch aus der Rathauskooperation. Grüne, Linke und Die Andere lehnen die Preiserhöhung ab und fürchten, dass teurere Tickets die Potsdamer vom Verzicht auf das Auto abhalten. Wie sich jetzt herausstellt, steigen in Potsdam die Nahverkehrspreise deutlich stärker als im bundesweiten Durchschnitt. Um mehr als zehn Prozent teurer wird der Einzelfahrschein. Begründet wird das mit nötigen Investitionen in Fahrzeuge und Tramstrecken. Wie berichtet gibt die Stadt dafür in den nächsten Jahren 50 Millionen Euro aus. Allerdings war bei den entsprechenden Beschlüssen der Stadtverordneten und des Verkehrsbetriebs nie von steigenden Fahrpreisen die Rede. mar