Trotz Referendum – Ungarn will weiter keine Flüchtlinge

Budapest - Trotz des Scheiterns der Volksabstimmung über die EU-Flüchtlingspolitik bleibt der ungarische Regierungschef Viktor Orban auf Konfrontationskurs zur EU. „Brüssel kann Ungarn nicht seinen Willen aufzwingen“, sagte Orban in Budapest, nachdem das von ihm angesetzte Referendum wegen zu geringer Beteiligung gescheitert war. Die Ungarn hätten seine Position bestätigt, dass Migrationspolitik nicht in Brüssel entschieden werden sollte, sagte Orban. Zugleich kündigte er an, er werde eine Verfassungsänderung vorschlagen, die den Willen des Volkes widerspiegele. „Wir werden Brüssel zu verstehen geben, dass es den Willen der Ungarn nicht ignorieren kann“, sagte der Rechtspopulist, der im Vorfeld für ein Nein geworben hatte. Es wird vermutet, dass Orban einen Parlamentsvorbehalt bei EU-Beschlüssen in die Verfassung aufnehmen will. AFP