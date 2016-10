Schweinekopf vor Potsdamer Moschee Muslime bestätigen Gebetsraum in Biosphäre

Potsdam - Nachdem Unbekannte einen abgetrennten Schweinekopf vor die Moschee der muslimischen Al-Farouk-Gemeinde in Potsdam gelegt haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Das sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der Kopf sei am Samstagabend von einer Anwohnerin auf dem Boden vor der Eingangstür des Gemeindezentrums in der Straße Am Kanal entdeckt worden. Es gebe noch keine Hinweise zum Tathergang und zu den möglichen Tätern, so der Sprecher. Die Tat ereignete sich zwischen 21.20 und 21.40 Uhr. Der Staatsschutz ermittelt.

Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) hatte bereits am Sonntag die Tat verurteilt: „Das ist nicht Potsdam, das ist die Tat einzelner verwirrter Provokateure. Potsdam ist eine Stadt der Toleranz, eine bunte Stadt, offen für alle Religionen.“ Am Montag war auch Burhan Kesici, der Vorsitzende des Islamrats für die Bundesrepublik Deutschland, zur Potsdamer Moschee gekommen und sagte seine Unterstützung zu. Auch überregional wurde am Sonn- und Montag über die Tat berichtet.

Wegen Überfüllung aufgrund des Zustroms von gläubigen Flüchtlingen mussten viele Muslime der Al-Farouk-Gemeinde in den vergangenen Wochen ihr Freitagsgebet im Freien auf einem Gehweg abhalten. Gegen das öffentliche Beten der Muslime protestierte die rechtspopulistische AfD. Die Potsdamer Moschee ist die einzige des Landes. Bis zu 500 Gläubige kommen zu den Gebeten. Jetzt kann das Gemeindezentrum übergangsweise in die Orangerie der Potsdamer Biosphäre ziehen, wie die Stadtverwaltung es bereits vergangenen Freitag vorgeschlagen hatte. Das Angebot nimmt der Trägerverein der Moschee an, schon wegen des nahenden Winters. Imam Kamal Abdallah sagte den PNN aber auch, eigentlich wolle man nicht abgeschottet werden. Langfristig sei der Bau eines festen Gemeindezentrums in Potsdam angestrebt. HK/axf