04.10.2016

von Lars Radau, Dresden

„Uns beneidet fast die ganze Welt“

Besucher bei der Einheitsfeier in Dresden.

Bundestagspräsident Lammert kritisiert Störer der Feiern zum Tag der Deutschen Einheit in Dresden und fordert mehr Optimismus. Merkel wünscht sich Lösungen in gegenseitigem Respekt

Dresden - Die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Dresden sind von massiven Protesten überschattet worden. Mehrere hundert Demonstranten, vornehmlich Anhänger der islam- und fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung sowie weitere Gruppierungen des rechten Spektrums, waren bereits vom frühen Vormittag an Veranstaltungsorten wie der Frauenkirche, der Semperoper und dem Dresdner Kongresszentrum aufgezogen.

Die Demonstranten beschimpften die zahlreichen geladenen Politiker, unter ihnen Bundespräsident Joachim Gauck, Kanzlerin Angela Merkel, Bundestagspräsident Norbert Lammert und Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich, unter anderem als „Volksverräter“ und skandierten „Haut ab, Haut ab“ oder „Aufhören, Aufhören“. Außerdem skandierten sie „Merkel muss weg“. Nach Angaben von geladenen Gästen habe so der Zugang sowohl zum Gottesdienst in der Frauenkirche als auch zum offiziellen Festakt in der Semperoper teilweise einem „Spießrutenlauf“ geglichen. Die Polizei hatte die Dresdner Innenstadt zwar erheblich gesichert und auch die „Protokollzonen“ vor den Gebäuden weiträumig abgesperrt. Gleichwohl war es aber mehreren hundert Pegida-Anhängern gelungen, sich koordiniert vor den Absperrungen zu treffen. Selbst nach Einschätzung der Polizei wäre diese Versammlung anmeldungs- und genehmigungspflichtig gewesen, zumal die Demonstranten Fahnen, Plakate und Transparente dabeihatten.

Tatsächlich hatte Pegida-Vormann Lutz Bachmann aber am Wochenende nur per Facebook zu einer „privaten Rauchpause“ aufgerufen. Weil aber der Pegida-Aufzug den Ablauf des Protokolls nicht störte, habe sich die sächsische Polizei entschlossen, diesen Verstoß gegen das Versammlungsrecht zu ignorieren, teilte sie über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Am Rande des Festaktes ging Kanzlerin Merkel in einer Stellungnahme zwar nicht direkt auf die Störer ein, rief aber zur Dialogbereitschaft auf. 26 Jahre nach der Wiedervereinigung gebe es neue Probleme, sagte sie. „Und ich persönlich wünsche mir, dass wir diese Probleme gemeinsam, in gegenseitigem Respekt, in der Akzeptanz sehr unterschiedlicher politischer Meinungen lösen, und dass wir auch gute Lösungen finden.“

Nach einem ökumenischen Gottesdienst in der Dresdner Frauenkirche fand die zentrale Feier in der Semperoper statt. Die Festrede hielt Bundestagspräsident Lammert, der von den Deutschen vor allem mehr Selbstbewusstsein, Optimismus und Zufriedenheit mit dem Erreichten verlangte. „Das Paradies auf Erden ist hier nicht. Aber viele Menschen, die es verzweifelt suchen, vermuten es nirgendwo häufiger als in Deutschland“, sagte der CDU-Politiker mit Blick auf die hunderttausenden Flüchtlinge im Land.

Lammerts Rede, in der er auch die pöbelnden Demonstranten direkt kritisierte, wurde von den Pegida-Anhängern vor der Semperoper mit einem ohrenbetäubenden Pfeifkonzert aus Trillerpfeifen und lauten Buh-Rufen begleitet. Deutschlands Demokratie sei in besserer Verfassung als jemals zuvor. „Wir leben in Verhältnissen, um die uns fast die ganze Welt beneidet“, betonte Lammert. Zugleich forderte er mit Blick auf Pöbler und beleidigende Äußerungen auf der Straße: Die politische und gesellschaftliche Auseinandersetzung müsse „Mindestansprüchen unserer Zivilisation genügen“. Dazu zählten vor allem Respekt und Toleranz.

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich sagte, dass mit der durch die Demokratie gewonnenen Freiheit, „zu sagen, was wir wollen“, auch die Verantwortung einhergehe, keine Grenzen zu überschreiten und Gesetze zu verletzen. „Wir alle müssen dafür sorgen, dass die gefährliche Saat, auch die des Populismus, nicht aufgeht“, fügte Tillich hinzu. Nach dem Festakt folgten mehrere tausend Menschen einem Aufruf des Pegida-Bündnisses zu einer weiteren Großdemonstration.

Merkel nutzte den Termin in Dresden zudem, um sich mit dem Imam einer Moschee zu treffen, die am Wochenende vor den Einheitsfeierlichkeiten bei einem Sprengstoffanschlag beschädigt worden war. mit dpa