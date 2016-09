30.09.2016

Syrien zerfällt – die Welt schaut zu

Ein Jahr nach dem russischen Eingreifen in den Krieg ist eine politische Lösung ferner denn je

Berlin - Genau ein Jahr nach Russlands militärischem Eingreifen in den Syrienkrieg ist das Land weiter denn je von einer friedlichen Zukunft entfernt. Die Gewalt ist sogar in den vergangenen Tagen eskaliert. Das macht sich vor allem in Aleppo bemerkbar. Seit Jahren ist die Stadt, die als Bastion des Aufstands gegen Machthaber Baschar al Assad gilt, heftig umkämpft. Doch einen Bombenhagel wie derzeit hat die einstige Wirtschaftsmetropole noch nicht erlebt. Aktivisten berichten von Dutzenden Luftangriffen durch russische und syrische Kampfjets – Tag für Tag. Krankenhäuser sind ebenso Ziele wie am Donnerstag Bäckereien. Zum Einsatz kommen dabei laut Beobachtern auch weltweit geächtete Waffen wie Streu-, Brand- und Fassbomben. Mehrere hundert Menschen sollen seit dem Ende der ohnehin brüchigen Waffenruhe vor elf Tagen bereits ums Leben gekommen sein, darunter auch viele Kinder. Die Fluchtwege für Zivilisten sind Berichten zufolge blockiert.

Ziel der Offensive des Regimes ist es, das weitgehend zerstörte Aleppo vollständig zurückzuerobern. Noch werden einige Viertel im Osten der Stadt von radikalislamistischen wie nichtislamistischen Milizen beherrscht. Dort sollen schätzungsweise 300 000 Menschen unter katastrophalen Bedingungen ausharren. Lebensmittel, Trinkwasser, Medikamente – in den belagerten und von jeder Hilfe abgeschnittenen Bezirken mangelt es an allem. Gelänge es den regierungstreuen Einheiten, zu denen die vom Iran unterstützte libanesisch-schiitische Hisbollah gehört, Aleppo einzunehmen, könnte Assad so seinen Gegnern einen entscheidenden Stoß versetzen. Alle wichtigen Städte des Landes wären dann wieder unter Kontrolle des Regimes. Assad hat in der Vergangenheit mehrfach klargemacht, dass er an einer politischen Lösung des Konfliktes nicht interessiert ist – auch weil er sich durch Moskaus massive Unterstützung militärisch im Vorteil sieht. „Es gibt keine Aussichten für eine politische Lösung. Das letzte Wort muss auf dem Schlachtfeld gesprochen werden“, sagte Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah jüngst. Die Genfer Friedensgespräche sind mittlerweile ausgesetzt.

Die Diplomatie scheint ohnehin vorerst am Ende. Russland und die USA liegen seit Wochen in Sachen Syrien über Kreuz. Wie in Zeiten des Kalten Kriegs misstrauen sich beide Großmächte. Die Gespräche werden mittlerweile von tiefen Differenzen und gegenseitigen Vorwürfen dominiert. US-Außenminister John Kerry droht inzwischen offen mit einem Abbruch der Syrienverhandlungen und der Aufrüstung der Assad-Gegner. Laut dem „Wall Street Journal“ gibt es in Washington Überlegungen, Verbündeten in der Region wie der Türkei oder SaudiArabien grünes Licht zu geben, um Rebellen mit stärkeren Waffensystemen wie Flugabwehrsystemen auszurüsten. Der Kreml reagierte darauf mit der Ankündigung, die Luftangriffe fortsetzen zu wollen, „um den Anti-Terror-Kampf der syrischen Truppen zu unterstützen“. Und man sei nur zu einer zweitägigen Feuerpause bereit, sagte Vizeaußenminister Sergej Rjabkow. Eine Waffenruhe für eine Woche komme nicht in Betracht. Denn diese Zeit könnten „terroristische Kräfte“ nutzen, um sich neu zu gruppieren.