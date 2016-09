29.09.2016

Anhalter Bahnhof : Britisch kritisch

von Rüdiger Schaper

Die bizarre Brexit-Entscheidung der Briten will zu vielen Dingen so gar nicht passen. Die Deutschland-Ausstellung des British Museum zum Beispiel: Zwei Jahre ist es erst her, dass in London „Germany – Memories of a Nation“ eröffnet wurde. Die freundliche, in Teilen sogar bewundernde Schau war ein Publikumserfolg, eine Hommage auch an Europa, und sie hatte Folgen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Kulturstaatsministerin Monika Grütters waren davon schwer angetan und engagierten Neil MacGregor vom Fleck weg.

Möglich war das, weil der damalige Direktor des British Museum nach 13 Jahren etwas Neues machen wollte, weil der Schotte ein überzeugter Europäer ist und ein Deutschlandversteher obendrein. Und weil das HumboldtForum in Berlin eine internationale Koryphäe bekommen sollte.

Am 2. November will sich MacGregor endlich zu seinen Plänen äußern. Kaum ein Datum im kulturpolitischen Kalender der Hauptstadt wird derart heftig erwartet, aber nach Berliner Art auch schon wieder vorher zerpflückt. Allerdings macht es MacGregor selbst seinen Fans nicht leicht, seit er in Berlin ist. Er schweigt und hält sich heraus. Er wird auch nicht sprechen, wenn am 7. Oktober im Martin-Gropius-Bau die Ausstellung „Der britische Blick. Deutschland – Erinnerungen einer Nation“ eröffnet wird. Seltsam, denn es ist seine Londoner Ausstellung, die nach Berlin kommt, in das Land, auf das sie ihren britischen Blick richtet. Auch MacGregors Begleitbuch gibt es in einer deutschen Ausgabe. Am Eröffnungsabend werden Monika Grütters, Gropius-Bau-Direktor Gereon Sievernich, der britische Botschafter Sebastian Wood und Barrie Cook vom British Museum Reden halten.

Gerhard Richters „Betty“ intoniert die Ausstellung, der blonde, dem Betrachter zugedrehte Hinterkopf einer jungen Frau, die zurückschaut. Nicht im Zorn. In Deutschland, schreibt MacGregor in dem Buch, liefert Geschichte „nicht nur ein Bild der Vergangenheit, sondern führt das Vergangene entschieden und mahnend nach vorne, in die Zukunft“. Der britische Blick fällt nicht so selbstkritisch aus, wie ein deutscher es notgedrungen wäre.

Der Re-Import deutscher Artefakte hat etwas Ironisches, Spielerisches. Wird es einmal, im Deutschen Historischen Museum, eine Britannienausstellung geben, mit jener globalen Lässigkeit, die man trotz Brexit in London noch immer findet? Die Hoffnung ist, dass etwas davon auf das Humboldt-Forum abfärbt. Der Schlossklotz ist schon schwer genug. Rüdiger Schaper