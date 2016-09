28.09.2016

von Matthias Meisner und Christian Tretbar Drucken

Terror vor Einheitsfeier in Dresden

von Matthias Meisner und Christian Tretbar

Sprengstoffanschlag auf Moschee und Kongressgebäude. Polizei: Wir arbeiten ab sofort im Krisenmodus

Berlin - Die Polizei in Dresden ist seit Montagnacht „im Krisenmodus“: In Dresden sind wenige Tage vor der Einheitsfeier vor einer Moschee und einem internationalen Kongressgebäude zwei Sprengstoffanschläge verübt worden. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. „Auch wenn uns bislang kein Bekennerschreiben vorliegt, müssen wir von einem fremdenfeindlichen Motiv ausgehen“, teilte die Polizei in Dresden am Dienstag mit. „Gleichzeitig sehen wir auch eine Verbindung zu den Feierlichkeiten anlässlich des Tages der Deutschen Einheit am kommenden Wochenende.“

In Sicherheitskreisen wird vor voreiligen Schlüssen bezüglich der Tätergruppen und des Motivs gewarnt. Der Anschlag auf die Moschee trage die Handschrift gewaltbereiter Rechtsextremisten, der Anschlag auf das Kongressgebäude könne aber auch aus dem linken Lager kommen. Das für extremistische Straftaten zuständige Operative Abwehrzentrum (OAZ) der Polizei Sachsen übernahm die Ermittlungen.

Als Reaktion werden die islamischen Einrichtungen in der Stadt nun rund um die Uhr bewacht. Auch die Sicherheitsvorbereitungen für die Einheitsfeier werden nun noch weiter intensiviert. „Die Ereignisse haben natürlich Auswirkungen auf unsere laufenden Einsatzvorbereitungen“, sagte Dresdens Polizeipräsident Horst Kretzschmar, „ab sofort arbeiten wir im Krisenmodus.“ Das Sicherheitskonzept für die Einheitsfeiern am 3. Oktober tritt vorzeitig in Kraft.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) verurteilte die Anschläge scharf. Die Vorfälle seien „empörend“, sagte er beim Festakt zum zehnjährigen Bestehen der Deutschen Islamkonferenz – und beklagte zugleich eine zunehmende Aggressivität gegenüber Muslimen in Deutschland. Das wolle er nicht, sagte er. Auch Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) äußerte sich empört. Dies sei „nicht nur ein Anschlag auf die Religionsfreiheit und die Werte einer aufgeklärten Gesellschaft“. Hier sei auch bewusst der Tod von Menschen in Kauf genommen worden.

Der Sprecher für Religion und Migration der Grünen-Bundestagsfraktion, Volker Beck, zeigte sich schockiert. „Anschläge auf Gotteshäuser sind Anschläge auf die Demokratie und die Freiheit von uns allen“, erklärte Beck. „Wer Gotteshäuser anzündet, schreckt auch nicht davor zurück, Menschen zu töten.“ Es sei „kein Unterschied, ob das Ziel eine Moschee oder eine Kirche, eine Synagoge oder ein Tempel ist“.

Die Linksfraktion im sächsischen Landtag spekulierte über mögliche Verbindungen zu Rechtsterroristen in der Kleinstadt Freital bei Dresden. „Wenn sich der Verdacht der Polizei auf ein fremdenfeindliches Motiv erhärtet, ist nunmehr zum dritten Mal in kurzer Zeit – nach der ,Oldschool Society‘ und der ,Gruppe Freital‘ – eine mutmaßlich rechtsterroristische Gruppierung im Freistaat Sachsen in Erscheinung getreten“, erklärte die Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz. In Sicherheitskreisen sehe man aber derzeit keine Bezüge zur „Gruppe Freital“.