Matthies meint : 20 Cent Ablass beim Hosenkauf

Die Plastiktüte ist gewissermaßen die AfD unter den Transportbehältern. Grundsätzlich verfemt bei unzähligen Deutschen, die dann doch ganz arglos auf sie zurückgreifen. Und dafür, da beginnt der Vergleich zu hinken, auch noch Geld bezahlen. Die Geschichte der Plastiktüte ist ein Stück der Geschichte Deutschlands, und sie wird von Jahr zu Jahr fortgeschrieben – sie ist ein Zentralsymbol der Konsumgesellschaft, die zu hassen uns eine Herzenssache geworden ist.

Gegenwärtig wird man vermuten dürfen, dass die Controller der großen deutschen Bekleidungshändler sich vor Freude auf dem Büroboden rollen. Auf der Basis der neuen EU-Vorschrift dürfen sie nun für jede Plastiktüte, die sie einen Cent kostet und früher als selbstverständlicher Service galt, aus ihren Kunden 20 Cent herauspressen – und das auch noch als gute Tat für die Delphine im chinesischen Meer verkaufen.

Natürlich stopft sich niemand die neuen Klamotten in die Einkaufstasche oder zieht sie sich gleich über, man zahlt halt. Das soll das Tütenaufkommen einschränken, weil man wohl annimmt, dass die Leute nach einem 800-Euro-Einkauf zu geizig sind, auch noch 20 Cent für eine Tüte draufzulegen. Warum das Ganze? Weil Plastiktüten als verbrecherisch gelten. Sie schwimmen massenhaft in den Weltmeeren und richten dort, unbestritten, großen Schaden an. Das Eigenartige ist ja nur, dass diese Tüten nicht aus Deutschland und selten aus dem Rest der EU stammen, weil es bei uns eine vorzügliche Kreislaufwirtschaft gibt.

Die führt dazu, dass 99,9 Prozent unserer – im Weltmaßstab ohnehin rekordverdächtig sparsam verwendeten – Tüten in Recycling oder Müllverbrennung landen, wo sie übers Jahr zusammen ungefähr so viel giftige Schadstoffe in die Luft entlassen wie eine einzige volle Kreuzberger Mülltonne, die brennen muss aus Protest gegen das kapitalistische Schweinesystem.

Die Lösung läge also darin, den Schwellenländern, die das Problem verursachen, ein solches Müllsystem aufzudrängen, damit die Menschen dort ihre Tüten nicht mehr ins Meer schmeißen. Man vergisst sonst ja auch schnell, dass Müll in der Verantwortung der Menschen liegt und nicht der an sich unschuldigen Tüten. Aber wie Politik nun einmal funktioniert: Sie agiert gern symbolisch und möchte, dass wir stellvertretend für andere im moralischen Lichterglanz so tun, als würden wir die Welt retten. Was uns nun bei jedem Hosenkauf 20 Cent Ablass kostet.