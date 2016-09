27.09.2016

von Alexander Fröhlich

Brandenburg überholt das Ländle

Die Konjunktur brummt: Beim Wirtschaftswachstum ist die Mark bundesweit Spitze

Potsdam - Die Wirtschaft in Brandenburg erreicht neue Rekorde, das Land zählt zu den dynamischsten Regionen in der Bundesrepublik. Das geht aus Zahlen hervor, die das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Montag veröffentlichte. Demnach ist Brandenburgs Wirtschaft im ersten Halbjahr 2016 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich stärker gewachsen als der bundesweite Durchschnitt und schneidet damit inzwischen besser ab als etwa Baden-Württemberg oder Sachsen.

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) nahm in der Zeit von Januar bis Juni nach ersten Schätzungen des Statistikamtes um 2,9 Prozent zu. Damit erreicht Brandenburg im Wachstumsvergleich der Bundesländer den dritten Platz hinter Bayern (plus 3,3 Prozent) und Bremen (plus 3,1 Prozent). Deutschlandweit stieg das BIP im ersten Halbjahr um 2,3 Prozent. Brandenburg ließ beim Wachstum auch Berlin auf Platz vier hinter sich, wo die Wirtschaft um 2,6 Prozent wuchs. Bereits 2017 gehörte Brandenburg mit 2,7 Prozent Wirtschaftswachstum zu den vier stärksten Bundesländern, hinter Berlin mit 3 Prozent, Baden-Württemberg mit 3,1 und gleichauf mit Bremen.

Offenbar zahlt sich in Brandenburg die Orientierung der Wirtschaftsförderung auf Ansiedlungen und Investitionen in die Industrie unter dem Motto „Stärken stärken“ aus. Denn getrieben wurde die gute Konjunkturlage im Land im ersten Halbjahr wie im Jahr 2015 vor allem durch das produzierende Gewerbe. In Berlin dagegen wird das Wachstum vor allem durch das Baugewerbe, Handel, Verkehr, Gastgewerbe und Unternehmensdienstleistungen getragen.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte, die Beständigkeit der guten Entwicklung zeige, dass Brandenburgs Wirtschaft inzwischen auf festen Füßen stehe. Brandenburg habe sich durch sein industriefreundliches Investitionsklima, die Stärkung des Innovationstransfers aus der Forschung in die Unternehmen und die Anstrengungen zur Sicherung des Fachkräftebedarfs einen Namen gemacht. Christian Amsinck, Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB), sagte, die jüngsten Daten zeugten von einer gesunden Entwicklung in Berlin und Brandenburg. Zugleich sehe es auch für die kommenden Monate für die Wirtschaft in der Hauptstadtregion als Ganzes trotz der zahlreichen geopolitischen Unsicherheiten gut aus.

Allerdings wächst die Wirtschaft in Berlin und Brandenburg von einem im Bundesvergleich niedrigem Niveau aus. Brandenburg hat seine Wirtschaftskraft im Jahr 2015 seit 1993 zwar mehr als verdoppelt, lag aber beim absoluten Bruttoinlandsprodukt im unteren Drittel und hinter Sachsen. Schlechter als Brandenburg waren im vergangenen Jahr nur Bremen, das Saarland, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Beim je Erwerbstätigen erwirtschafteten BIP ist Brandenburg inzwischen die Nummer eins unter den neuen Bundesländern und hält Anschluss an den Westen. Und: Nirgendwo stieg der BIP je Erwerbstätigen im vergangen Jahr so stark wie in Brandenburg.