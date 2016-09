21.09.2016

Die AfD und die Machtfrage : Deutschland, einig Vaterland

Eine Prise Größenwahn ist bei Ultrarechten nicht gerade untypisch. Der Thüringer AfD-Frontmann Björn Höcke hat schon im März orakelt, die Partei werde 2017 bei der Bundestagswahl in Richtung 30 Prozent steigen. Das erscheint zwar auch nach den Erfolgen der Partei in Berlin und weiteren vier Ländern wenig wahrscheinlich zu sein, bundesweit kommt die AfD derzeit auf 15 Prozent. Dennoch hat Höcke zumindest indirekt einen Trend angedeutet, den man historisch nennen kann, zum Schrecken vieler Demokraten.

2016 ist das Jahr, in dem erstmals seit der Wiedervereinigung eine Partei das Spektrum rechts von der Union sowohl im Westen wie im Osten dominiert. Das ist weder den „Republikanern“ (waren nur im Westen stark) noch der NPD und der DVU (beide waren mehr auf den Osten fixiert) gelungen. Die AfD hingegen hat nun erreicht, dass die Bundesrepublik am rechten Rand zusammenwächst, vom Rhein bis zur Oder. Und nicht nur das.

Deutschland erlebt jetzt, was in den Nachbarstaaten schon lange Alltag ist. In Frankreich agiert der Front National im rechten Spektrum fast konkurrenzlos, in Österreich die FPÖ, in Dänemark die Dänische Volkspartei. Die Liste lässt sich mühelos fortsetzen. Die AfD hat sich da nun auch einen Platz erobert. Mit Sinn für schwarzen Humor könnte man sagen: Deutschland wird ein Vierteljahrhundert nach der Wiedervereinigung „normal“.

Die AfD betreibt ungerührt eine Flurbereinigung im rechten Milieu. Selbst eine Traditionspartei wie die NPD, bald 52 Jahre alt, wirkt erledigt. Die Hochburgen in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Ostberlin sind ramponiert. In hilfloser Wut werden die Wähler beschimpft – denen sei ein gefüllter Kühlschrank wichtiger als das Vaterland, giftet die Berliner NPD. So klingen Verlierer.

Es trifft aber nicht nur die NPD. Pro Deutschland wurde in Berlin auf 0,4 Prozent gedrückt und ist derart zerzaust, dass auf einen Antritt bei allen Wahlen 2017 verzichtet wird. Marginalisiert ist auch die islamfeindliche Partei Pro NRW. Und die Neonazi-Parteien „Die Rechte“ und „Der Dritte Weg“ kommen gar nicht erst hoch. Sie stehen allerdings als Auffangbecken für die Reste der NPD bereit, sollte das Bundesverfassungsgericht die waidwunde Partei noch für gefährlich genug erachten, um sie zu verbieten.

Wie konnte die AfD so weit kommen? Das Rezept: Die Partei gibt sich seriös, verzichtet auf Krawall und Nazi-Klimbim und profitiert von weitflächigen Ressentiments gegen Flüchtlinge. Das macht die AfD gefährlicher, als es NPD und Konsorten seit 1990 je waren. Auch wenn es erst mal nicht für 30 Prozent reicht. Frank Jansen