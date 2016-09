19.09.2016

von Lorenz Maroldt Drucken

Berlin nach der Wahl : Irgendwie anders

Nur auf den ersten Blick ist die Sache klar: Die unbeliebteste Landesregierung der Bundesrepublik ist abgewählt worden. Ansonsten ist das Ergebnis wenig einheitlich. Sechs Parteien sind im neuen Parlament vertreten, drei von ihnen werden den neuen Senat tragen müssen. Aber zwei von denen, die voraussichtlich dazugehören, SPD und Grüne, sind hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben, die SPD hat zudem im Vergleich zur letzten Wahl erheblich an Prozentpunkten verloren. Dafür ziehen zwei Parteien neu ein ins Abgeordnetenhaus, die eine rechts außen, die andere mit einem populären Ticket: Offenhaltung von Tegel. Eine klare Richtungsentscheidung für einen Politikwechsel im Sinne einer Koalition links von der Mitte sähe jedenfalls anders aus, für Rot-Grün hätte es ja auch beim letzten Mal schon gereicht. Was lässt sich aus alledem ableiten?

Es ist, vor allem, ein parteiübergreifender Schrei nach mehr Professionalität in den Kernbereichen der staatlichen Zuständigkeit. Dass es den Leuten nicht egal ist, was mit ihrer Stadt geschieht, zeigt die hohe Wahlbeteiligung, die nicht nur der AfD geschuldet ist, wenn auch zum Teil dem Wunsch ihrer Abwehr. Bittere Ironie der jüngeren Geschichte Berlins, dass selbst dieser nicht ganz überraschende, weil zuvor bereits anderswo zu beobachtende Trend zum Wählen die organisatorischen Mängel dieser Stadt wieder einmal offengelegt hat: Hier mussten Wahllokale wegen Überfüllung kurzzeitig geschlossen werden, dort wurden die Wahlscheine knapp, zum Teil standen die Leute nach 18 Uhr noch an. Bestimmt fiele auch dazu einem der Verantwortungsträger ein lockerer Spruch ein nach dem Motto: Wegen des großen Erfolgs wird die Wahl wiederholt.

Das zeichnet aber auch schon vor, welche Aufgaben im neuen Senat die drängendsten sind, ganz gleich, wer ihn bildet. Es geht dabei weniger um einen Politikwechsel, als viel mehr um einen Mentalitätswechsel: Die Politik muss sich der Dynamik der Stadt anpassen, nicht, um alles nur zu begleiten, sondern um die Rahmenbedingungen des Lebens hier zu gestalten, vorausschauender und weniger fatalistisch, als das zuletzt geschehen ist. Dabei muss die wirtschaftliche Entwicklung in Einklang gebracht werden mit den Bedürfnissen jener, an denen der Aufschwung nicht nur vorbeigeht, sondern die ihm zum Opfer fallen. Und, last but not least, es muss Schluss sein mit einer Politik der Gefälligkeiten. Die Stadt gehört nicht den Parteien, auch wenn sich manche so aufführen.

Einfacher wird das nicht für den Regierenden Bürgermeister. Dass der wieder Müller heißt, kann als sicher gelten. Zwar ist die SPD tief gefallen, aber sie ist mit klarem Vorsprung stärkste Partei geblieben. Doch bereits bei den Koalitionsverhandlungen wird sich zeigen, dass es für die SPD in einer, vor allem in dieser Dreierkoalition schwieriger wird, als es für sie mit der willfährigen, duldsamen CDU war. Sie kann selbst im Senat schnell in eine Minderheitenposition kommen – und das bei zwei Partnern, von denen der eine, die Grünen, sich nicht länger abschätzig behandeln lassen will, und der andere, die Linke, nicht wieder, wie unter Wowereit, auf eigenen Verschleiß regieren möchte.

Dazu kommt eine Opposition, die unangenehmer ist, als die letzte war. Ignorieren lässt sie sich jedenfalls nicht. Der neue Senat wird aufpassen müssen, dass er sich nicht ganz schnell entzaubert.