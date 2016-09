17.09.2016

von Lutz Haverkamp Drucken

Die Hälfte der Berliner ist unentschieden

von Lutz Haverkamp

Am Sonntag wird das neue Abgeordnetenhaus gewählt. Wer mit wem regieren kann, ist offen

Berlin - Kurz vor der Abgeordnetenhauswahl am Sonntag hat fast jeder zweite Berliner noch nicht entschieden, ob und welche Partei er wählen soll. Nach einer Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF, die am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche unter 1420 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten telefonisch durchgeführt wurde, sind 41 Prozent der Hauptstädter unschlüssig, ob und wen sie wählen wollen. Damit kommt den Mobilisierungsversuchen der Parteien, die am Freitag ihren Wahlkampf beendeten, eine enorme Bedeutung zu.

Ein Trend der vergangenen Wochen scheint sich aber zu stabilisieren: Für ein Regierungsbündnis aus nur zwei Parteien wird es wohl keine Mehrheit mehr geben. Die beiden bisher gemeinsam regierenden Parteien SPD und CDU müssen Stimmenanteile abgeben. Beide Parteien verlieren in der Umfrage im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt und kommen auf 23 beziehungsweise 18 Prozent. Die Grünen liegen unverändert bei 15 Prozent. Linke (plus 0,5) und FDP (plus 1,5) können zulegen. Die Piraten scheitern mit drei Prozent klar an der Fünfprozenthürde. Für die Liberalen würde das vorhergesagte Ergebnis den Sprung zurück ins Berliner Abgeordnetenhaus bedeuten. Auch die AfD kann nahezu sicher sein, ins Berliner Parlament einzuziehen. Der Alternative für Deutschland wird mit 14 Prozent ein deutlich zweistelliges Ergebnis vorausgesagt. Dieser Wert hat sich im Vergleich zur Vorwoche auch nicht mehr verändert.

Bei der letzten Abgeordnetenhauswahl im September 2011 waren die SPD auf 28,3 Prozent, die CDU auf 23,3, die Grünen auf 17,6, die Linke auf 11,7, die Piraten auf 8,9 und die FDP auf 1,8 Prozent der Stimmen gekommen. Sonstige Parteien erreichten zusammen 8,4 Prozent.

Auf die Frage, wen sie lieber als Regierenden Bürgermeister in Berlin hätten, Michael Müller (SPD) oder Frank Henkel (CDU), sprachen sich 53 Prozent der Befragten (minus sechs Prozent im Vergleich zur Vorwoche) für den Amtsinhaber aus und nur 17 Prozent für den derzeitigen Innensenator Henkel (minus zwei). Keinen von beiden wollen 16 Prozent (plus fünf); 14 Prozent (plus drei) können sich keine Meinung bilden.

Das erklärte Ziel von Müller ist es, mit einer rot-grünen oder rot-rot-grünen Koalition in den kommenden fünf Jahren weiterzuregieren. Am Freitag verteidigte er seinen Nazi-Vergleich mit der AfD gegen massive Kritik.