OECD lobt duales System der deutschen Ausbildung

Berlin - Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat Deutschland ein zukunftsweisendes Bildungssystem bescheinigt. Im jährlichen Fortschrittsbericht „Bildung auf einen Blick“ gibt es viel Lob für das System der dualen Berufsausbildung, aber auch für steigende Studierendenzahlen und wachsende Quoten beim Kitabesuch.

„Der Übergang von Bildung in das Berufsleben funktioniert in Deutschland so gut wie in fast keinem anderen Land“, sagte Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) am Donnerstag bei der Vorstellung der Ergebnisse in Berlin. Trotz der steigenden Attraktivität eines Hochschulstudiums haben 51 Prozent der 25- bis 34-Jährigen eine Berufsausbildung als Einstieg ins Erwerbsleben gewählt. Ihre Arbeitslosenquote liegt deutlich unter dem OECD-Durchschnitt.

Doch es gibt auch Kritik von der OECD. Bildungsdirektor Andreas Schleicher wies darauf hin, dass die Finanzierung der Hochschulen in keiner Weise mit dem Ansturm von Studierenden Schritt hält. Und der Kitaausbau sei vor allem quantitativ – bei weiterhin zu niedrigen Erziehergehältern. Gefordert sei Deutschland auch, den Lehrerberuf attraktiver zu machen. Zwar ist die Besoldung von Sekundar- und Gymnasiallehrkräften mit anderen akademischen Berufen „wettbewerbsfähig“. Es fehle aber an Unterstützung von Berufsanfängern, an Karriereperspektiven und Fortbildung.

Zudem ist das Gehalt der Grundschullehrkräfte deutlich niedriger als in anderen Schularten. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft forderte angesichts des drohenden Lehrkräftemangels im Primarbereich eine bessere Bezahlung. Die Grünen im Bundestag plädieren für eine „bundesweite Bildungsoffensive“, um Inklusion und den Ausbau von Ganztagsschulen voranzubringen. -ry