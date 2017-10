DFB-Pokal : Gladbach und Schalke weiter, Bochum gegen Paderborn raus

Bild vergößern Gladbachs Oscar Wendt (l) und Torschütze Thorgan Hazard jubeln nach dem Treffer zur 1:0 Führung. Foto: dpa

Mönchengladbach steht ebenso im Achtelfinale wie Schalke 04. Drittligist Paderborn besiegt Bochum. Ein Überblick.

Borussia Mönchengladbach hat in einem umkämpften Westderby die Siegesserie von Zweitliga-Tabellenführer Fortuna Düsseldorf gestoppt und das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht. Der Bundesliga-Achte gewann drei Tage nach der 1:5-Pleite gegen Bayer Leverkusen mit 1:0 (0:0) bei den Düsseldorfern, die zuvor in der 2. Liga fünf Siege nacheinander geschafft hatten. Im vierten Pokal-Duell mit Fortuna war es der erste Sieg für den Nachbarn aus Mönchengladbach. Vor 52 500 Zuschauern in der ausverkauften Esprit- Arena erzielte Thorgan Hazard (52.) den Siegtreffer für die Gäste.

Gladbach hatte von Beginn an mehr Ballbesitz, jedoch ohne das Spiel klar zu dominieren. Trainer Dieter Hecking änderte erstmals nach zehn Spielen seine Viererkette in der Abwehr: Tony Jantschke spielte für Jannik Vestergaard und machte sein erstes Saisonspiel auf der rechten Seite, Nico Elvedi rückte dafür in die Innenverteidigung.

Der Bundesliga-Achte stand trotz der Wechsel defensiv meist sicher, auch wenn die Gäste insgesamt eher verhalten begannen. Nach gut einer Viertelstunde hatte Kapitän Lars Stindl die erste große Chance der Partie. Seinen Schuss blockte Robin Bormuth in letzter Sekunde ab.

Nach der Pause wurde die Partie offener

Der Zweitliga-Tabellenführer agierte mit seinem variablen Mittelfeld jedoch auf Augenhöhe, ein Klassenunterschied war über weite Strecken der Partie nicht zu erkennen. Angetrieben von den Zuschauern im erstmals seit Jahren ausverkaufen Düsseldorfer Stadion kam die Fortuna Mitte der zweiten Halbzeit immer besser ins Spiel.

Erstmals gefährlich wurde die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel, für den es das 60. Pokalspiel als Trainer war, in einer recht ausgeglichenen Partie in der 23. Minute. Jean Zimmer zielte aus halbrechter Position am langen Pfosten vorbei. Elf Minuten später forderten die Zuschauer einen Elfmeter, als Zimmer nach starkem Pass der Gladbacher Leihgabe Florian Neuhaus im Strafraum zu Boden ging.

Mit dem Selbstbewusstsein von zehn Siegen aus zwölf Saisonspielen erarbeitete sich die Funkel-Elf nun Vorteile. Ein Rechtsschuss von Benito Raman landete auf dem Tordach (34.). Auf der Gegenseite traf Ibrahima Traoré das Außennetz. Die Gäste hatten gegen die kompakte Deckung der Fortuna Mühe, hätten kurz vor der Pause aber einen Elfmeter bekommen können, nachdem Raffael im Strafraum gefallen war.

Nach der Pause wurde die Partie offener mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten. Eine davon nutzte dann Hazard, der Gladbach nach einem Dribbling im Strafraum aus kurzer Distanz in Führung schoss. In der Folge kontrollierte die Hecking-Elf abgezockt die Partie.

Die Düsseldorfer versuchten, den Druck zu erhöhen. Viel mehr als einen Schuss von Neuhaus in die Arme von Gladbach-Keeper Yann Sommer brachten sie zunächst nicht zustande (65.). Die Riesen-Chance zum Ausgleich vergab Niko Gießelmann, der einen Foulelfmeter an den Pfosten setzte (73.). Letztendlich fehlte der Fortuna die offensive Durchschlagskraft, um Gladbach noch einmal ernsthaft zu gefährden. (dpa)



Schalke ungefährdet im Achtelfinale - 3:1 bei Wehen Wiesbaden



Mit einem abgezockten Auftritt ist der FC Schalke 04 ins Achtelfinale eingezogen Der Fußball-Bundesligist landete am Dienstagabend im Zweitrundenspiel beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden einen ungefährdeten 3:1 (2:0)-Sieg und blieb im vierten Pflichtspiel nacheinander ungeschlagen. Franco di Santo in der 26. Minute und Guido Burgstaller mit einem Doppelpack (30./53.) erzielten die Tore für den fünfmaligen Cupgewinner von Trainer Domenico Tedesco. David Blacha (76.) besorgte den Ehrentreffer für den Außenseiter

Die Brita Arena in Wiesbaden war mit 12 566 Zuschauern erstmals seit Jahren ausverkauft - und die Fans des SV Wehen sahen immerhin einen mutigen Auftakt ihres Teams. Die Gastgeber spielten zu Beginn ohne Angst nach vorne und kamen durch den engagierten Angreifer Manuel Schäffler (13.) früh zu ihrer besten Möglichkeit.

In der 3. Liga liegt Wiesbaden nach acht Siegen aus 13 Spielen auf dem vierten Rang, in der ersten DFB-Pokalrunde hatte die Mannschaft Zweitligist Erzgebirge Aue mit 2:0 aus dem Wettbewerb geworfen. Schalke siegte zum Auftakt mit mehr Mühe als gedacht beim Viertligisten BFC Dynamo in Berlin 2:0. Der ukrainische Nationalspieler Jewgeni Konopljanka hatte beide Tore erzielt.

Coach Tedesco berief den 28-jährigen Konopljanka im Vergleich zum Sieg gegen den FSV Mainz 05 am vergangenen Freitag (2:0) wieder in die Startelf. Auch Coke und Nabil Bentaleb durften von Anfang an ran. Dafür saßen Daniel Caligiuri und Amine Harit nur auf der Bank, der zuletzt so treffsichere Nationalspieler Leon Goretzka stand aufgrund von muskulären Problemen nicht im Kader.

Der Bundesliga-Fünfte aus Gelsenkirchen hatte schnell klare Vorteile beim Ballbesitz, tat sich gegen die laufstarken Hessen in den ersten Minuten jedoch schwer. Ein Rezept gegen die gut gestaffelte Wehen-Abwehr fand erst Bastian Oczipka. Der überzeugend auftretende Mittelfeldspieler nutzte seine Räume und flankte perfekt auf di Santo, der mit einem wuchtigen Kopfball nach einer knappen halben Stunde zur Führung traf. Es war das erste Pflichtspieltor des Argentiniers seit mehr als anderthalb Jahren.

Auch das 2:0 bereitete Oczipka mit viel Übersicht vor - und fand in Burgstaller einen dankbaren Abnehmer. Der Österreicher ließ Wehens Schlussmann Markus Kolke aus kurzer Distanz keine Chance. Schalke hatte die Partie nach dem Doppelschlag lange im Griff. Die Hausherren, die 2008/09 das bislang einzige Mal im Pokal-Viertelfinale gestanden hatten, liefen bis zur Schlussphase nur noch hinterher und agierten beim dritten Gegentreffer durch Burgstaller unglücklich. Kolke verhinderte gegen Weston McKennie (61.) das 4:0 der Gäste - stattdessen gelang Blacha der Anschlusstreffer. Wehen drängte noch auf ein weiteres Tor, blieb aber glücklos. (dpa)



Paderborn bezwingt auch klassenhöhere Bochumer



Dem SC Paderborn ist eine weitere Überraschung im DFB-Pokal gelungen. Der Fußball-Drittligist besiegte am Dienstagabend in der zweiten Pokalrunde Zweitligist VfL Bochum mit 2:0 (1:0). In der erste Runde hatte Paderborn schon den höherklassigen FC St. Pauli (2:1) bezwungen. Dank der Treffer von Sven Michel (7. Minute) und Massih Wassey (85.) erreichte der Drittliga-Spitzenreiter zum zweiten Mal nach 2004 das Achtelfinale. Bitter für die Bochumer: Felix Bastians (68.) verschoss einen Handelfmeter und Jan Gyamerah sah die Gelb-Rote Karte (70.).

Es war ein verdienter Erfolg für die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart. Die Hausherren waren tonangebend und hätten ihren Vorsprung frühzeitig ausbauen können. Aber Robin Kraußes Kopfball (45.) landete nur am Pfosten und den Schuss von Massih Wassey (47.) lenkte VfL-Torhüter Manuel Riemann soeben noch zur Ecke.

Die Bochumer stemmten sich zwar gegen die Niederlage, jedoch fehlte es dem Tabellen-13. der 2. Liga in der Offensive an Ideen und Durchschlagskraft. Bezeichnend, dass Bastians, der erstmals nach seiner Suspendierung wieder spielte, einen von Felix Herzenbruch verschuldeten Handelfmeter neben das Tor schoss. Und während VfL-Stürmer Dimitrios Diamantakos (83.) an SC-Torhüter Michael Ratajczak scheiterte, traf im Gegenzug Wassey zum 2:0. (dpa)