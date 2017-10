Handball-Bundesliga : Die Füchse Berlin sind neuer Tabellenführer

Bild vergößern Jakov Gojun (links) und Silvio Heinevetter nach dem Sieg über Lemgo. Foto: Imago

Die Füchse sind neuer Tabellenführer. Die Berliner gewannen am Sonntag ihr Heimspiel gegen mit 36:23 (17:8).

Kurz vor dem Anpfiff waren für einen Moment noch ein paar spitze „Lemgo, Lemgo“-Rufe in der Max-Schmeling-Halle zu vernehmen, rund 15 Fans hatten sich direkt hinter einem der Tore platziert. Doch dann setzten die Pauken der Füchse-Fans ein und die Mannschaft der Berliner nahm den stimmungsvollen Takt sogleich auf. Mit der ersten Parade von Torhüter Silvio Heinevetter entwickelte sich ein absolutes ungleiches Duell. Der neue Tabellenführer gewann am frühen Sonntagnachmittag auch sein siebtes Saisonspiel und zeigte beim 36:23 (17:8) seine bisher beste Leistung in dieser Spielzeit.

„Das war schon phänomenal“, sagte Füchse-Manager Bob Hanning anschließend: „Es gibt halt so Tage, da läuft einfach alles. Und heute meine ich: wirklich alles.“ Berlins Trainer Velimir Petkovic wollte sich auf den Siegeszug seiner Mannschaft weiterhin nichts einbilden. „Natürlich bin ich richtig stolz“, sagte der 61-Jährige: „Aber bis zum zehnten Spieltag ist die Tabelle für mich nur eine Momentaufnahme.“

Heinevetter hielt in unnachahmlicher Weise

Nach acht Minuten hatten sich die Füchse bereits ein Fünf-Tore-Polster (6:1) erspielt, das sie nun kontinuierlich ausbauten. Dank des nahezu perfekten Umschaltens von Defensive auf Offensive erzielten die Gastgeber im gesamten Spielverlauf gleich neun Mal mindestens drei eigene Treffer nacheinander.

Da blieb zwischenzeitlich sogar Zeit für ein kleines Zielschießen. Als Lemgo Mitte der ersten Hälfte bei eigenem Angriff seinen Torhüter durch einen zusätzlichen Feldspieler ersetzte, kam es innerhalb von wenigen Minuten zu drei Weitwurfversuchen der Füchse. Der Ball von Paul Drux ging rechts vorbei, Heinevetters links. Erst Drago Vukovic traf die Mitte und lachte laut auf.

Der Rest war vor 7499 Zuschauern ein einziges Schaulaufen für die Berliner. Heinevetter hielt in unnachahmlicher Weise, was nicht schon seine Vorderleute hatten wegräumen können. Und vorne zeigte sich einmal mehr Torjäger Petar Nenadic (zehn Treffer) in bestechender Form. Der Serbe sorgte nach einem Kempa-Tor für stehende Ovationen. Und wenn einfach alles läuft, also wirklich alles, dann debütiert am Ende eines solchen Spiels eben auch noch der 18 Jahre alte Erik Gerntke aus Hannings A-Jugend-Mannschaft und erzielt ein Tor.

Die Unterstützung der 15 Fans von Lemgo hatte sich da schon längst in der ausgelassenen Stimmung der übrigen Zuschauer aufgelöst. In der 56. Minute klatschten sie dann sogar mit, als die euphorischen Anhänger der Füchse bis zum Spielende ihr „Spitzenreiter,Spitzenreiter“ anstimmten. (Tsp)