Auslosung der 1. Runde im DFB-Pokal : Hertha muss nach Rostock, Union zum 1. FC Saarbrücken

Bild vergößern Borussia Dortmund tritt in der kommenden Pokalsaison als Titelverteidiger an. Foto: Imago

Die erste Runde im DFB-Pokal ist ausgelost. Auf die Berliner Bundesligisten warten machbare Aufgaben. Der BFC Dynamo bekommt es mit Schalke zu tun.

Im DFB-Pokal muss Hertha BSC in der ersten Runde bei Hansa Rostock antreten, der 1. FC Union fährt zum 1. FC Saarbrücken. Viertligist BFC Dynamo, der sich im Berliner Pokalfinale gegen Viktoria 89 durchsetzte, hat Heimrecht gegen Schalke 04. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Fußballmuseum in Dortmund. Die erste Runde wird vom 11. bis 14. August ausgespielt.

In den weiteren Begegnungen trifft der Sechstligist 1. FC Rielasingen-Arlen auf Titelverteidiger Borussia Dortmund, der Chemnitzer FC empfängt den Rekordpokalsieger FC Bayern München. Weitere Informationen in Kürze. (Tsp)

Die Paarungen der 1. Runde im Überblick (11.-14. August):

1860 München - FC Ingolstadt

Germania Halberstadt - SC Freiburg

MSV Duisburg - 1. FC Nürnberg

VfL Osnabrück - Hamburger SV

Bonner SC - Hannover 96

1. FC Magdeburg - FC Augsburg

Chemnitzer FC - Bayern München

Hansa Rostock - Hertha BSC

Energie Cottbus - VfB Stuttgart

SF Dorfmerkingen - RB Leipzig

Rot-Weiß Erfurt - TSG Hoffenheim

SC Paderborn - FC St. Pauli

Lüneburger SK - FSV Mainz 05

Leher TS - 1. FC Köln

Rot-Weiss Essen - Borussia Mönchengladbach

Würzburger Kickers - Werder Bremen

Schweinfurt 05 - SV Sandhausen

SV Morlautern - Greuther Fürth

1. FC Saarbrücken - 1. FC Union

FC Nöttingen - VfL Bochum

Jahn Regensburg - Darmstadt 98

Wehen Wiesbaden - Erzgebirge Aue

Arminia Bielefeld - Fortuna Düsseldorf

Eintracht Norderstedt - VfL Wolfsburg

Unterhaching - 1. FC Heidenheim

TuS Erntebrück - Eintracht Frankfurt

TuS Koblenz - Dynamo Dresden

Rielasingen-Arlen - Borussia Dortmund

Karlsruher SC - Bayer Leverkusen

SV Eichede - 1. FC Kaiserslautern

Holstein Kiel - Eintracht Braunschweig

BFC Dynamo - FC Schalke 04

