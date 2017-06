Tennisfinale in Paris : Ostapenko gewinnt French Open - Kerber bleibt Nummer eins

Bild vergößern Jelena Ostapenko siegte in Paris in drei Sätzen. Foto: Reuters

Große Überraschung bei den French Open: Jelena Ostapenko aus Lettland hat im Finale die Rumänin Simone Halep besiegt.

Jelena Ostapenko hat sensationell die French Open gewonnen. Die 20 Jahre alte Lettin setzte sich am Samstag in Paris im Endspiel gegen Simone Halep aus Rumänien mit 4:6, 6:4, 6:3 durch und feierte damit den ersten Grand-Slam-Titel ihrer Tennis-Karriere. Durch den Erfolg von Ostapenko bleibt Angelique Kerber die Nummer eins der Welt.

Halep hätte im Stade Roland Garros gewinnen müssen, um die Kielerin an der Spitze der Weltrangliste abzulösen. Kerber war in Paris bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Gegen Halep, die weiter auf ihren ersten großen Titel warten muss, nutzte Ostapenko nach 1:59 Stunden ihren ersten Matchball. (dpa)