01.06.2017

von Michael Rosentritt, Stefan Hermanns

Von RB Leipzig nach Berlin : Stürmer Davie Selke vor Wechsel zu Hertha BSC

Bild vergößern Jubelt Davie Selke bald für Berlin? Foto: dpa

Hertha BSC steht vor einer Verpflichtung des U-21-Nationalstürmers Davie Selke von RB Leipzig. Die Klubs sind sich einig, unterschrieben ist der Vertrag aber noch nicht.

Am Mittwoch hat Hertha BSC den Wechsel von Verteidiger John Anthony Brooks zum Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg verkündet. Was der Berliner Fußball-Bundesligist mit der zweistelligen Millionen-Ablöse anstellt, dürfte seit Donnerstagvormittag auch geklärt sein. Hertha BSC steht vor einer Verpflichtung des U-21-Nationalstürmers Davie Selke von Rasenballsport Leipzig. Der Transfer wurde zunächst vom Fernsehsender Sky vermeldet. Nach Informationen des Tagesspiegels sind sich die Klubs einig, mit einer Verkündung des Transfers ist in Kürze zu rechnen. Dem Vernehmen nach soll der 22-Jährige einen Fünfjahresvertrag bei Hertha erhalten.

Selke war in den vergangenen Wochen vor allem als Zugang beim SV Werder Bremen im Gespräch. Dessen Manager Frank Baumann bestätigte dem "Weserkurier" am Donnerstag, dass sein Klub aus dem Rennen sei. Von Bremen war Selke vor zwei Jahren nach Leipzig gewechselt - für eine stattliche Ablöse von acht Millionen Euro.

Diese Summe wollten die Leipziger, die sich in der gerade abgelaufenen Saison für die Champions League qualifiziert haben, nun auch bei einem Verkauf erlösen, obwohl der Stürmer in der Spielzeit 2016/17 nur in zwei Ligapartien in der Startformation stand. Inklusive der üblichen Transfernebensummen dürfte Hertha knapp zehn Millionen Euro für Selke bezahlen müssen, der zwei seiner vier Saisontore Anfang Mai beim Auswärtsspiel der Leipziger im Berliner Olmypiastadion erzielt hat.