FC Arsenal : Arsene Wenger verlängert Vertrag um zwei Jahre

Bild vergößern Starker Endspurt, neuer Vertrag. Arsene Wenger und der FC Arsenal können einfach nicht voneinander lassen.

Lange wurde über einen Abschied von Arsene Wenger beim FC Arsenal spekuliert, nun bleibt der Franzose doch noch ein bisschen beim englischen Pokalsieger.

Trainer Arsène Wenger hat seinen Vertrag mit dem FA-Cup-Sieger FC Arsenal um zwei weitere Jahre verlängert. Das bestätigte der Verein am Mittwoch auf seiner Webseite. „Wir haben den Ehrgeiz, die Premier League und andere große Pokale in Europa zu gewinnen. ... Arsène ist die beste Person, um uns dabei zu helfen“, sagte Arsenal-Besitzer Stan Kroenke. Auch Wenger zeigte sich erfreut: „Ich liebe diesen Verein und sehe der Zukunft mit Aufregung und Optimismus entgegen“, so der Coach.

Der 67-jährige Wenger hatte das Traineramt bei Arsenal 1996 übernommen, war zuletzt aber bei den Fans umstritten. In dieser Saison hat das Team als Tabellenfünfter zum ersten Mal unter Wenger die Qualifikation für die Champions League verpasst. Sein Vertrag sollte ursprünglich im Sommer auslaufen.

Die Nachricht von der Vertrags-Verlängerung war in britischen Medien bereits am Dienstag nach einem Treffen des Franzosen mit dem Vereinsvorstand in London durchgesickert. Nach Medieninformationen hatte Wenger die Details seines Vertrags angeblich bereits im November ausgehandelt. Die endgültige Entscheidung sei dann bei einem Treffen mit Kroenke am Montag gefallen und tags darauf dem Vorstand mitgeteilt worden. (dpa)