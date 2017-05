25.05.2017

von Julian Graeber Drucken

Berliner Pokal : Kai Pröger lässt BFC Dynamo jubeln

von Julian Graeber

Bild vergößern Kai Pröger schoss die Treffer zum 2:1 und 3:1 für BFC. Foto: dpa

Der BFC Dynamo ist Berliner Pokalsieger. In einem spannenden Spiel machte Dynamos überragender Pröger den Unterschied.

Die Spielvorbereitung war etwas ungewohnt für den BFC Dynamo. Anders als bei den Heimspielen in der Regionalliga musste sich der einstige DDR-Serienmeister vor dem Berliner Pokalfinale gegeben den FC Viktoria 89 in der Gästekabine umziehen. Die Mannschaft von Trainer René Rydlewicz besaß zwar offiziell kein Heimrecht, die zahlreichen Fans des BFC ließen allerdings keinen Zweifel daran, wer Herr im mit 6690 Zuschauern ordentlich gefüllten Jahn-Sportpark in Prenzlauer Berg war. „Dynamo, Dynamo“, schallte es von der Gegentribüne auf den Rasen, sobald die Weinrot-Weißen auch nur ansatzweise gefährlich zum Abschluss kamen.

In der 118. Minute musste man dann beinahe um die Statik in dem sanierungsbedürftigen Stadion fürchten, als Kai Pröger den 2:1-Führungstreffer für den BFC erzielte. Zwei Minuten später legte der beste Mann auf dem Platz in seinem letzten Spiel für die Hohenschönhauser mit einem Lupfer aus 30 Metern auch noch den Treffer zum 3:1 (1:0, 0:0, 0:0)-Endstand für Dynamo nach und jetzt hielt die Fans auf der Gegengeraden nichts mehr auf den Sitzen. „Oh, wie ist das schön“, sangen die BFC-Fans, während Viktorias Spieler enttäuscht zu Boden sanken.

Pröger bescherte seinem Team den fünften Landespokalsieg

Nach torlosen 90 Minuten und den Treffern durch den eingewechselten Otis Breustedt sowie Viktoria-Kapitän Ümit Ergirdi deutete alles auf ein Elfmeterschießen hin. Doch Pröger bescherte seinem Team den fünften Landespokalsieg seit der Wende und die Qualifikation für die 1. Runde des DFB-Pokals.

Es war das erwartet enge Spiel zwischen den zwei Regionalliga-Konkurrenten. Zwar wurde Viktoria als Vierter erstmals seit der Rückkehr in den überregionalen Fußball beste Berliner Mannschaft hinter Hertha und Union, doch die Tabelle hat in einem Pokalfinale bekanntlich nur einen sehr begrenzten Wert. So war von einem Unterschied von elf Plätzen und zwölf Punkten nichts zu merken. Zumal es in den direkten Duellen zwischen Viktoria und dem BFC stets eng zuging. 2013 und 2014 trafen beide Mannschaften jeweils im Pokal-Halbfinale aufeinander – in beiden Fällen ging es ins Elfmeterschießen. 2013 setzte sich Dynamo durch und holte den Pokal. Ein Jahr später gelang Viktoria das gleiche Kunststück.

Die Kontrahenten schenkten sich nichts

Auch am Donnerstag schenkten sich beide Mannschaften nichts. Die Kontrahenten studierten sich, warteten ab, riskierten wenig. So entwickelte sich ein Spiel auf überschaubarem Niveau. Chancen gab es dennoch, auch wenn diese nur selten aus ansehnlichen Kombinationen resultierten.

Dabei war die Anfangsphase vielversprechend. Nach einem frühen Ballgewinn im Mittelfeld stand Viktorias Ozan Pekdemir plötzlich frei im Strafraum. Sein Schuss von der rechten Seite wehrte Bernhard Hendl jedoch zur Ecke ab. Dynamos Torwart war von Beginn an wach und bewahrte seine Mannschaft noch mehrfach vor dem Rückstand. So auch bei dem anschließenden Eckball, als Tobias Gunte aus dem Gewühl zum Abschluss kam und Hendls Fuß gerade noch rechtzeitig zur Seite schnellte.

Diese guten Chancen konnten aber nicht über die Probleme hinwegtäuschen, die Viktoria in diesem Endspiel hatte. Dynamo überließ dem Fusionsverein aus Tempelhof und Lichterfelde lange die Initiative, machte die Räume mit zwei gut gestaffelten Viererketten eng und ließ aus dem Spiel nicht viel zu.

Pröger war fast immer beteiligt

Auf der anderen Seite nutzte der BFC die Schnelligkeitsvorteile von Kai Pröger und schaltete mehrfach geschickt um. Wenn es gefährlich wurde, war Pröger, der zur neuen Saison zu Rot-Weiß Essen wechselt, fast immer beteiligt. Der kleine Wirbelwind war es auch, der Dynamos erste gute Chance mit einem direkten Zuspiel in die Spitze vorbereitete. Vincent Rabiega versagten alleine an der Strafraumgrenze aber die Nerven. Er traf den Ball nicht richtig, heraus kam ein Kullerball – und ein enttäuschtes Raunen auf der Gegentribüne.

Mit zunehmender Spielzeit machte Dynamo den fitteren und entschlosseneren Eindruck. Mehr als Halbchancen erspielten sich beide Mannschaften aber nicht. So ging es in die Verlängerung. Dort trafen Breustedt und Ergirdi, bevor Pröger seine herausragende Leistung mit dem späten Doppelpack krönte.