Die Stadion-Umfrage : Wo soll Hertha BSC in Zukunft spielen?

Bild vergößern Sieht schön aus, das Olympiastadion. Aber ist es für Hertha BSC noch zeitgemäß? Foto: dpa

Neues Stadion in Berlin oder Brandenburg? Das Olympiastadion umbauen? Wenn ja, wie? Wir wollen wissen, wo Hertha BSC Ihrer Meinung nach künftig spielen soll. Stimmen Sie ab!

Hertha BSC möchte mittelfristig in einem reinen Fußballstadion spielen. Seit einiger Zeit treibt Berlins Bundesligist entsprechende Planungen voran. So wurde bereits laut über den Bau einer neuen Arena nachgedacht, wahlweise neben dem bisher als Spielstätte genutzten Olympiastadion oder auch im brandenburgischen Umland. Auch der Umbau des Olympiastadions ist einer neuen Studie zufolge trotz vieler Auflagen offenbar möglich. Doch wäre dies wirklich die beste Lösung? Wo sollte Hertha BSC künftig spielen? Das wird am kommenden Dienstag bei der Mitgliederversammlung sicherlich ein großes Thema sein. An dieser Stelle freuen wir uns schon vorab auf Ihre Meinung!

